Will Smith abandonne la performance “Brand New Funk” sur “Sway’s Universe”

Will Smith et Martin Lawrence ont entamé leur tournée de presse Bad Boys For Life, ce qui signifie que nous aurons plusieurs interviews hilarantes du duo au cours de la semaine prochaine. Smith et Lawrence se sont arrêtés à Sway’s Universe pour promouvoir le nouveau film, mais l’hôte a changé les choses sur The Fresh Prince. Smith s’attendait à parler de Bad Boys For Life, mais Sway a sournoisement évoqué sa chanson préférée que Will n’a jamais faite, “Brand New Funk”. Le single de 1988 était une collaboration avec DJ Jazzy Jeff et figurait sur l’album multi-platine He’s The DJ, I’m The Rapper.

Tout d’abord, Sway commence à rapper le single lui-même avant que Smith ne saute dedans et termine les paroles. Puis, pendant la pause commerciale, Smith finit par se synchroniser avec les lèvres jusqu’au premier couplet pendant que la piste joue en arrière-plan. Vous pouvez voir son énergie augmenter au fur et à mesure qu’il continue, et cela se transforme en Smith rappant le deuxième couplet entier dans son personnage complet de Fresh Prince. Smith a l’air de canaliser l’énergie de son adolescence alors qu’il apprécie vraiment le moment. Espérons que les bons moments durent pour lui. Bad Boys For Life devrait sortir en salles le 17 janvier. Êtes-vous enthousiasmé par le trio?

