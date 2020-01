Will Smith admet qu’il a trompé les hommes en suites noires

Will Smith a eu une excellente carrière jusqu’à présent, mais cela n’a pas été sans plusieurs grosses erreurs. Cependant, l’une des plus grosses erreurs de son séjour à Hollywood (à part de faire The Matrix) pourrait très bien être les suites de son film à succès. Hommes en noir.

Lors d’une récente interview avec Jimmy Fallon, l’acteur a même admis qu’il aurait pu laisser tomber le ballon en ce qui concerne cette franchise. Dans ses propres mots:

«J’avais fouillé quelques-unes de mes dernières suites, tu sais? Je n’étais pas content de la suite de Men in Black. “

Il n’est pas clair s’il fait référence à Men in Black II ou Men in Black 3, mais honnêtement, il pourrait parler des deux. Ce n’est pas comme si l’un des films était proche du premier, à la fois en termes de succès au box-office et de qualité globale. C’est dommage que le film presque parfait de 1997 ait été souillé par le reste de la série en grande partie peu impressionnante, mais ce n’est pas comme si c’était rare à Hollywood. Les studios prennent souvent une excellente idée et essaient d’en retirer autant d’argent que possible jusqu’à ce qu’ils s’enfoncent dans le sol.

À tout le moins, Smith devrait être heureux de ne pas avoir participé à la dernière tentative de ressusciter la franchise. Men in Black: International est largement considéré comme la pire entrée de la série et a fini par décevoir au box-office. De toute évidence, tous les films fantastiques n’ont pas besoin d’une suite. Il aurait fallu à cette franchise particulière trois d’entre eux pour le découvrir, mais mieux vaut tard que jamais, non?

Dites-nous, cependant, êtes-vous d’accord avec Will Smith qu’il a tâté le Hommes en noir séquelles, ou êtes-vous une de ces personnes qui ont réellement apprécié les suivis? Sonnez dans la section des commentaires et faites-le nous savoir.