Will Smith admet qu’il était «profondément insécurisé» à propos de la relation entre Jada Pinkett et Tupac

Will Smith parle de sa relation avec Tupac Shakur.

Lundi, alors qu’il faisait la promotion de son nouveau film Bad Boys for Life avec Martin Lawrence sur “The Breakfast Club”, l’acteur a admis qu’il se sentait “profondément inquiet” du lien étroit entre l’icône du regretté rap et sa femme Jada Pinkett Smith.

Lorsqu’on lui a demandé s’il était jaloux de l’amour que Jada avait pour Pac, Will a répondu: «F ** k ouais».

Cependant, il regrette de ne pas avoir essayé de favoriser une amitié avec Pac. “Ce fut un grand regret pour moi aussi parce que je n’ai jamais pu m’ouvrir pour interagir avec Pac”, a déclaré Will à Charlamagne Tha God, DJ Envy et Angela Yee. «Tu sais, parce que nous avions un petit truc. Vous savez, ils ont grandi ensemble et ils s’aimaient, mais ils n’ont jamais eu de relation sexuelle. »

Jada et Pac se sont rencontrés alors qu’ils étaient au lycée de la Baltimore School for the Arts dans le Maryland et sont devenus des amis proches avant de rencontrer Will. «Ils étaient entrés dans cet âge où maintenant c’était une possibilité, puis Jada était avec moi», se souvient Will. “Alors Pac avait une petite chose à ce sujet, mais elle l’aimait juste comme s’il était l’image de la perfection, mais elle était avec le Prince Frais.”

Will admet que son ego l’a empêché d’approcher Pac. «C’était comme si je ne pouvais même pas, nous étions dans la pièce ensemble plusieurs fois. Je n’ai pas pu lui parler », a-t-il dit. “Vous savez, il n’allait pas me parler si je n’allais pas lui parler.”

Charlamagne pensait que les deux auraient beaucoup de points communs, tout comme Jada. “C’est ce que Jada disait tout le temps”, a déclaré Will. “Comme,” je vous le dis, vous êtes tous tellement semblables que vous l’aimerez “, et je n’ai jamais … C’était un énorme regret pour moi … je ne pouvais pas le supporter. J’étais le rappeur doux de Philly et il était Pac. »

Mais il n’a pas pu surmonter ses insécurités. “J’étais profondément, profondément insécurisé, et je n’étais pas assez homme pour gérer cette relation”, a avoué Will.

Jada a été honnête au sujet de son amitié avec Pac dans le passé. “Il était l’un de mes meilleurs amis”, a-t-elle déclaré. «Il était comme un frère. C’était au-delà de l’amitié pour nous, pour autant que c’est juste, c’est vraiment difficile à expliquer parce que le type de relation que nous avons eu, on ne l’obtient qu’une fois dans sa vie Il était comme une figure de frère-père pour moi. Très protecteur. Nous avons vraiment pris soin les uns des autres, du mieux que nous avons pu. Nous nous sommes beaucoup donné. »