Will Smith aurait voulu jouer à Ninjak dans Valiant Cinematic Universe

Bloodshot de Vin Diesel a peut-être explosé au box-office après que la star du film et le producteur aient insisté pour aller de l’avant avec sa sortie au milieu d’une pandémie mondiale, mais la décision de le rendre disponible en téléchargement numérique deux semaines plus tard a porté ses fruits car il en tête des ventes. Bien que cela ne suffira probablement pas pour voir l’adaptation de la bande dessinée devenir un bénéfice.

L’univers cinématographique Valiant proposé semble déjà être en vie après le premier épisode, avec des spéculations faisant le tour que les producteurs pourraient se diriger vers la route de redémarrage, se débarrassant de Diesel dans le processus. Cela marque un énorme comedown pour Valiant, qui a signé un accord de développement à neuf chiffres pour leurs propriétés il y a quelques années à peine, mais il semble que le VCU continuera d’essayer de recruter des stars de l’action malgré tout.

Nous vous avons dit il y a plusieurs jours que John Cena avait l’intention de jouer à XO Manowar, quelque chose que le lutteur devenu acteur lui-même a taquiné depuis sur les réseaux sociaux, et nous avons maintenant entendu dire que Valiant voulait également que Will Smith rejoigne sa franchise en tant que agent secret et maître d’arts martiaux Ninjak.

Selon nos sources – les mêmes qui nous ont dit que Cena envisageait X-O ​​Manowar et que Han revenait dans Fast & Furious 9 – que Smith n’est qu’un des noms de la liste de souhaits du studio à jouer Ninjak et même si vous devez admirer à quel point ils se tournent vers la scène, il est difficile de savoir si la star de Bad Boys For Life accepterait leur offre.

Après tout, l’acteur est notoirement pointilleux sur les projets auxquels il s’engage, et après avoir refusé de revenir pour The Suicide Squad, il ne semble pas pressé de revenir dans le genre des super-héros, en particulier sur un franchise naissante qui n’est sortie que récemment des blocs. Mais qui sait?

S’ils peuvent embarquer Cena, alors c’est certainement un signe prometteur pour l’univers cinématographique et selon ce qu’ils ont prévu, ils pourraient peut-être aussi attacher la star de I Am Legend.