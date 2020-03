Will Smith demande de ne pas comparer I am Legend avec un coronavirus | INSTAGRAM

Le célèbre et bien-aimé Will Smith a demandé que le film “I Am Legend” ne soit pas comparé à la pandémie de coronavirus du programme “Red Talk Table”.

“Le public aime toujours ‘I Am Legend’, mais il y a beaucoup d’incohérences dans ce film.” Il a souligné que la pandémie actuelle est très différente du virus du film, car ce sont des choses totalement différentes et il est préférable d’écouter les experts.

L’acteur américain se sent responsable de la désinformation sur les pandémies générées autour du film qu’il a joué en 2007, “Je suis une légende”, car il contient un virus qui tue l’humanité et beaucoup font leurs théories.

Smith a assisté, avec sa femme Jada Pinkett-Smith, au programme “Red Talk Table” pour parler de COVID-19 et nous envoyer un message à tous les dangers de la désinformation qui peuvent causer en ces temps difficiles et vitaux, littéralement .

Will Smith, qui joue dans d’innombrables films, a déclaré qu’il avait décidé d’en parler après que le film soit devenu tendance sur Twitter après que Tom Hanks a annoncé qu’il était infecté par Covid-19 avec sa femme.

“Je voulais faire ça parce qu’en 2007 j’ai fait I Am Legend et je me sens responsable de beaucoup de désinformation. Le public aime toujours ça, mais il y a beaucoup d’incohérences dans ce film. Lors de la préparation de I Am Legend, mon personnage était virologue, j’ai eu l’occasion d’aller au CDC (Centers for Disease Control and Prevention aux États-Unis) et développé une compréhension de base des virus et des agents pathogènes viraux, qui a vraiment changé ma vie et ma façon de voir le monde, ce que je voulais, c’est que nous ayons maintenant la possibilité de passer pour les bases et ensuite faire appel aux experts “, at-il ajouté

Smith a voulu souligner que la pandémie de coronavirus est très différente de la façon dont l’avancement du virus est montré dans le film: “Bien qu’il semble amusant de comparer le réel avec la fiction, la pandémie que le monde connaît aujourd’hui est un grave problème.”

Dans le film I Am Legend, Will Smith joue Robert Neville, le dernier homme vivant sur Terre après un grand virus qui l’a dévasté, quelque chose qui a transformé les humains en une sorte de vampire / zombie ou quelque chose de similaire, cherchant à attaquer aux vivants.

Le protagoniste était un brillant scientifique, mais il n’a pas pu empêcher la propagation d’un terrible virus d’origine humaine. Il a survécu parce qu’il est immunisé contre le virus, tout ce qu’il peut faire est de trouver une formule qui lui permettra d’utiliser son sang immunitaire pour redonner aux hommes leur nature.

