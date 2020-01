Will Smith dit qu’il prétend parfois aimer ses propres films

Will Smith est grand en soulagement comique et il est grand en action. Il a même bien réussi dans une multitude de productions et de comédies de science-fiction. En fait, l’année dernière a vu la sortie d’un tas de ses films, dont le dramatique Gemini Man, le charmant Aladdin et les loufoques Spies in Disguise.

Et maintenant, avec le dernier film de Bad Boys sur nous, l’acteur réfléchit à certains points de sa carrière dont il est fier ou peu impressionné. Récemment, dans The Tonight Show avec Jimmy Fallon, il a commencé à parler des suites et de ce qu’il ressentait pour un certain nombre de ses productions.

En ce qui concerne ce qu’il a pensé Mauvais garçons pour la vie, dernier épisode de l’une de ses franchises, l’acteur a expliqué que même s’il prétend parfois aimer ses films, celui-ci est «tellement bon».

«J’avais échappé quelques unes de mes dernières suites. Vous savez, je n’étais pas content de la suite de Men in Black. C’est fantastique. Vous allez adorer. Parce que je le dis souvent », a plaisanté Smith. “Je vais le garder réel: parfois je dis” vous allez tous l’adorer “et vous ne l’aimerez pas. Vous savez, parce que parfois je l’ai vu, et je sais que vous ne l’aimerez pas, mais c’est un film cher. Mais cette fois… c’est tellement bon. »

Actuellement, Hollywood et le divertissement sur écran grand public ont connu un boom des suites. Il est également logique, en ce qui concerne la narration, une suite facilite le concept avec lequel les écrivains peuvent travailler, car les personnages ont déjà été fournis.

Smith a expliqué qu’il ne voulait pas que ses nouveaux efforts soient une refonte des films précédents de leur franchise. Au lieu de cela, il voulait rompre avec la mentalité d’exécuter une suite pour le simple plaisir d’un flux de moola facile.

«Il fallait prendre en compte le temps, prendre en compte la façon dont les personnages se seraient développés. Et la raison pour laquelle cela a pris autant de temps, c’est parce que je ne voulais pas le faire juste comme une saisie d’argent. Vous savez, “Hé, tout le monde aime les suites, faisons juste une suite.” “

Bad Boys for Life sort aujourd’hui en salles, et étant donné que Sony a déjà commandé une autre sortie pour la série, il semble Will Smith aura au moins une suite de plus dans son avenir.