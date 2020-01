Will Smith essaie de prouver qu’il est un “Bad Boy” et cela lui arrive OMG!

Le comédien Will Smith a fait un petit quiz pour découvrir comment il était “Bad Boy” et les résultats ont été surprenants.

29 janvier 2020

Interprété par la chaîne Buzz Fed Celeb, il a participé avec sa co-star Martin Lawrence dans le test, dans lequel on leur a posé des questions sur leurs goûts musicaux et autres.

Par exemple, on lui a demandé où il tatouerait sur son corps, et Will smith Il a répondu cela à l’arrière, au milieu des rires.

En fin de compte, il s’avère que notre bien-aimé “Prince of Rap” n’est pas aussi impoli que nous le pensions. Le test a montré qu’il ne s’agit que d’un “Mauvais garçon“dans 25%.

Alors que pour Martin Lawrence, la situation était meilleure, car il est un mauvais garçon à 50%. “Entre nous deux, nous avons 75%”, a-t-il déclaré. Will smith à son ami

