Will Smith pourrait jouer dans un film d’horreur | Instagram

Le célèbre réalisateur et scénariste américain Jordan Peele est considérant le célèbre acteur Will Smith pour son prochaine production qui sera du genre de terreur, un genre que le réalisateur a très bien joué.

La Jordanie avait auparavant travaillé seulement dans comédie, mais pendant un certain temps, il a commencé à se consacrer à la terreur, qui a eu de très bonnes critiques.

Tout semble indiquer qu’il a déjà commencé à travailler sur son troisième film et que Will Smith est probablement le protagoniste Histoire.

Comme les films de genre d’horreur sont bien connus, il est difficile de gagner des prix, mais étonnamment le film Run Away réalisé par Jordan Peele a été l’un des rares à en gagner un et à être nominé à plusieurs reprises.

Fuyez s’est avéré être tout est un succès et bien Nous n’a pas reçu de prix, l’examen a été assez bon et a réussi à recueillir plus de 250 millions de dollars.

C’est pourquoi le réalisateur est devenu le favoris pour faire ce genre de films et n’importe qui veut collaborer avec lui.

Selon les informations de We Got This Covered, le cinéaste est assez intéressé dans l’acteur Will Smith.

Peele est actuellement travailler sur son nouveau film d’horreur en compagnie de Monkeypaw Production et Universal.

Malheureusement pour le moment On ne sait pas de quoi il s’agira, Cependant, des sources proches des médias assurent qu’il est en pourparlers avec le protagoniste de Soy Leyenda pour en faire son protagoniste.

Pour le moment encore rien n’est confirmé car ils sont encore en pourparlers pour parvenir à un accord.

Tous les films auxquels Will a participé ont levé plus de sept milliards de dollars donc si vous participez à ce film, ce sera certainement un succès.

La fortune de Will Smith a actuellement une valeur estimée à 260 millions de dollars, qui gagne depuis l’âge de 20 ans.

