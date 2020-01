Will Smith prétend être chauffeur de taxi pour Bad Boys for Life

Imaginez demander un taxi et quand vous verrez qui conduit, vous trouverez Will Smith! C’est arrivé à quelques chanceux à Miami, en Floride. Et bien l’acteur a fait semblant d’être un conducteur pour promouvoir son dernier film Bad Boys for Life

En collaboration avec l’application de transport Lyft, Will Smith est descendu dans les rues de Miami en se faisant chauffeur. L’acteur conduisait une Porsche Tycan 2020 et a ramassé des passagers pour les emmener à destination. Dans le voyage Il leur a parlé en parlant comme le détective Mike Lowry et les a invités à agir comme s’ils étaient son partenaire. Il a même exhorté l’un de ses passagers à faire le classique «Arrêtez-vous là, la police!» Criez que nous avons entendu d’innombrables fois dans Bad Boys. En plus de tous, Lyft leur offrira des voyages gratuits tout au long de l’année.

Bad Boys for Life a été créée le 17 janvier et apparemment Sony Interactive Entertainment a déjà donné son feu vert pour le quatrième volet à filmer.

