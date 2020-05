Will Smith réunit le casting de “The Prince of Rap” en pleine quarantaine!

Si quelque chose nous a mis en quarantaine, c’est pour revoir les acteurs emblématiques de la série qui ont marqué nos vies. Nous avons déjà eu la chance de voir la réunion intime de La Nounou et l’entretien entre Michael Scott et Jim Halpert de Le bureauMais cela ne nous a pas suffi. Maintenant – et pour rester ferme dans la nostalgie -, Will smith réuni le casting de Le prince du rap et oui, nous faisons la danse Carlton de l’émotion.

Il s’avère que l’acteur qui a joué dans cette grande série dans les années 90 Il a mis en place un programme Snapchat appelé Will From Home, où il raconte essentiellement certaines des aventures qu’il a traversées pendant cette quarantaine.. Et la vérité est que ce n’est pas mal, car ces jours-ci, il a publié des chapitres assez divertissants avec ses enfants, Jaden et Willow Smithet des étoiles comme Johnny Knoxville, Guy Feri y Tyra Banks.

Donc, pour terminer cette saison de ce programme dans l’isolement social et passer un bon moment, Will Smith a décidé de ramener le casting original de The Prince of Rap, la première fois qu’ils se rencontrent depuis plus de 20 ans depuis la première du dernier épisode de cette grande série en 1996. Nous vous recommandons donc d’avoir vos mouchoirs prêts car vous pourriez vous déchirer.

Dans ce chapitre nous verrons smith parler avec Alfonso Ribeiro (Carlton Banks), Tatyana Ali (Ashley Banks), Karyn Parsons (Hilary Banks), Janet Hubert (Vivian Banks), Joseph Marcell (Geoffrey Butler) et DJ Jazzy Jeff (Jazz) sur les grands moments de la série et les souvenirs qu’ils en ont, ils profiteront également de rendre hommage à James Avery, qui a joué l’oncle Philip Banks et est décédé fin 2013.

Si vous voulez voir le spécial complet de Will Smith avec chacun des personnages de The Prince of Rap, Nous vous disons qu’il sera diffusé en deux parties sur la chaîne YouTube de Snapchat à partir d’aujourd’hui, mercredi 29 avril et se terminant le 30 avril avec le dernier épisode.

Mais tant qu’il est disponible puis vérifiez l’avance afin qu’ils se préparent car cela vous apportera sûrement de bons souvenirs:

