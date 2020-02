Will The ‘Riverdale’ Spinoff Stream sur Netflix?

Pour les fans des émissions de The CW, avoir Netflix est un rêve. En raison d’un accord de licence majeur conclu entre Netflix et The CW, toutes les saisons les plus récentes des émissions du réseau ont été diffusées sur le géant du streaming peu de temps après la clôture. L’une des émissions les plus récentes de The CW, Katy Keene, sera-t-elle diffusée sur Netflix?

(L-R) Julia Chan, Lucy Hale, Ashleigh Murray et Jonny Beauchamp sont vues en train de filmer une scène sur le tournage de «Katy Keene» le 30 janvier 2020 à New York | Images de Jose Perez / Bauer-Griffin / GC

Qu’est-ce que “Katy Keene” et qui y joue?

Katy Keene est le premier spin-off de la série The CW’s Archie Comics, Riverdale. Le spectacle est peut-être le premier spin-off de Riverdale, ce n’est pas la première série à rejoindre Riverdale dans ce même univers. Chilling Adventures of Sabrina de Netflix était initialement censé être une série complémentaire de Riverdale à The CW avant que les plans ne changent. Malgré cela, les spectacles partagent toujours la même continuité.

Katy Keene se déroule plusieurs années après Riverdale et se connecte au spectacle via Josie McCoy d’Ashleigh Murray. Keene est également apparu dans un épisode de Riverdale, car il est ami avec Veronica Lodge (Camilla Mendes).

Selon la description officielle de la série par The CW, l’émission suit «la vie et les amours de quatre personnages emblématiques d’Archie Comics – la future légende de la mode Katy Keene (Lucy Hale), la chanteuse / compositrice McCoy, l’interprète Jorge Lopez / Ginger (Jonny Beauchamp) et «It Girl» Pepper Smith (Julia Chan) – alors qu’ils poursuivent ensemble leurs rêves d’une vingtaine d’années à New York. »

“Katy Keene” sera sur ce service de streaming

En 2019, il a été annoncé que l’accord entre The CW et Netflix était expiré et que les émissions diffusées en première dans la saison de télévision 2019-2020 et au-delà trouveraient de nouvelles maisons de diffusion.

Beaucoup pensaient que la conclusion de l’accord était un coup dur pour les émissions de The CW, car beaucoup d’entre eux comme Riverdale, Black Lightning et All-American ont trouvé de nouveaux publics énormes sur la plate-forme.

Toutes les nouvelles émissions de The CW seront probablement diffusées sur un service de streaming auquel il est connecté – CBS All Access de ViacomCBS ou HBO Max de WarnerMedia. Plus tard en 2019, l’annonce a été faite que HBO Max serait la maison de streaming de Katy Keene et Batwoman. La dernière nouvelle émission du réseau, Nancy Drew sera sur CBS All Access.

Les trois émissions diffusent actuellement leurs premières saisons sur The CW.