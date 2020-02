Willem Dafoe serait censé jouer un rôle de méchant dans le MCU

Les rappels Spider-Man continuent de rouler dans le Univers cinématographique Marvel. Il y a quelques semaines, il a été signalé que Sam Raimi était en pourparlers pour diriger le docteur Strange dans le multivers de la folie et il y a maintenant une deuxième réunion potentielle de la trilogie Raimi à venir au MCU.

Des sources proches du WGTC – celles qui nous ont dit que National Treasure 3 était en développement l’année dernière et que Han reviendrait dans Fast & Furious 9 en été, qui sont maintenant confirmées – disent que Willem Dafoe est l’un des noms étant regardé pour un rôle de méchant potentiel dans la franchise. Dafoe a depuis longtemps une association avec le genre des super-héros et des super-vilains, bien sûr, et bien que les fans l’auront repéré en tant que bon gars Nuidis Vulko dans Aquaman en 2018, c’était sa performance en tant que méchant méchant Norman Osborn (alias le gobelin vert) dans Spider-Man qui lui a valu le plus de succès.

Ce nouveau rôle n’aurait presque certainement rien à voir avec Osborn, car nous entendons que ce pourrait être Kang ou Annihilus, ou peut-être un autre méchant entièrement. Qui que ce soit, la méchanceté américaine est un trait qui fait souvent cruellement défaut au cinéma – soit ils jettent un Britannique de peur de dépeindre un Yank comme étant malhonnête, soit le Yank en question est instantanément oublié, jeté sur la pile d’autres jetables les méchants à succès. Dafoe a déjà prouvé ses références une fois, et près de deux décennies plus tard, je suis sûr qu’il recommencerait. S’il finit par rejoindre la franchise, c’est. Comme à ce stade, il est seulement aux yeux.

Humourez-moi avec un vol total de fantaisie pendant une seconde. Supposons que Raimi obtienne le concert de Doctor Strange, il n’est pas invraisemblable que le personnage de Dafoe puisse être taquiné dans ce film. Il y a une possibilité de mouiller les lèvres des babillards Internet du monde entier. Raimi, Dafoe, le MCU… Les étoiles pourraient s’aligner. Bien qu’il y ait également une chance égale qu’aucun de ce que je viens d’écrire ne se réalise. Je suppose que nous devrons attendre et voir.