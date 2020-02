William Sadler sur VFW & Bill & Ted

William Sadler est l’un des acteurs de personnage les plus emblématiques des dernières décennies, mettant en vedette Le faux voyage de Bill et Ted à The Mist à Iron Man 3, et maintenant ComingSoon.net a eu l’occasion de discuter avec l’acteur de 69 ans sur son dernier hit d’action-horreur VFW et son avenir dans le Bill & Ted séries!

VFW suit un groupe de vétérans de la guerre qui doivent défendre leur poste local de vétérans des guerres étrangères et un adolescent innocent lorsqu’un trafiquant de drogue dérangé et son armée acharnée de mutants punk commencent une attaque contre les vétérinaires.

Le film est réalisé par Joe Begos (Félicité) sur un scénario coécrit par Max Brallier et Matthew McArdle et mettant en vedette Sadler aux côtés de Stephen Lang (Avatar), Fred Williamson (Du crépuscule jusqu’à l’aube), Martin Kove (Le Karaté Kid), David Patrick Kelly (Les guerriers) et George Wendt (À votre santé) et est maintenant dans certains cinémas et sur les plateformes numériques.

Sadler a décrit le travail sur le film aux côtés d’une liste d’autres acteurs majeurs comme «une expérience extraordinaire», dans laquelle il a pu «mélanger avec un groupe de gars amusant» qu’il a connu au fil des ans.

“J’ai travaillé avec tout le monde, je pense, sauf George Wendt et le Hammer sur tous ces autres gars”, a déclaré Sadler. «J’ai fait une émission à Broadway avec David Patrick Kelly et une émission de télévision également, un spot invité. Le premier film que j’ai fait était avec Stephen Lang, en fait, ils étaient tous les deux à Shakespeare in the Park après 1970. Il y avait ce merveilleux genre de camaraderie, nous sommes tous restés dans les tranchées depuis si longtemps et nous nous connaissons depuis si longtemps , sauf quand ils ont tourné les caméras. “

Bien qu’il y ait beaucoup d’action dans le film, y compris la star qui manie une tronçonneuse, Sadler a constaté que la partie exaltante du tournage se trouvait en fait dans de nombreuses scènes qui nécessitaient une action plus sérieuse sur lui et ses coéquipiers.

“Les choses les plus exaltantes étaient les scènes d’acteur, où nous avons dû nous blottir à côté de Martin Kove et faire ce genre de petit moment merveilleux, où il est si mauvais dans le chat de foxhole”, a déclaré Sadler. «Les trucs d’action, vous devez le faire par les chiffres. Tu dois faire attention à ce que personne ne se blesse parce que les gens tournent autour et que le sang vole partout. Je suppose que manier la tronçonneuse était assez grisant. Il est vraiment petit et il pesait 8 000 livres, il est putain de lourd. Il était gasolé comme pour aspirer les gaz d’échappement dans la pièce où nous tournons. Alors ils ont attaché un tuyau au fond de celui-ci et ont juste pulvérisé du sang partout, comme ils ont juste fait un jet dans la foule. Ils crient et meurent tous et je crie et je suis couvert et le sang coule partout, je pense que c’était peut-être l’action la plus amusante. “

L’une des performances les plus emblématiques de Sadler est Le faux voyage de Bill et Ted comme la personnification de la mort, pour laquelle il a reçu des critiques élogieuses pour son portrait, et devrait revenir pour le troisième versement très attendu Bill & Ted face à la musique, qu’il décrit comme «faisant sa propre chose» tout comme Faux fait.

“Il reprend l’histoire 30 ans plus tard, donc ce n’est pas un film différent, mais plutôt des éléments différents qui sont les mêmes”, a expliqué Sadler. “Mais nous rencontrons tous ces personnages après qu’ils n’aient plus eu de vie et nous les récupérons maintenant qu’ils sont d’âge moyen et que beaucoup de choses sont arrivées à la mort aussi. La dernière fois que nous l’avons vu, il jouait sur scène avec Bill et Ted et nous voyons ce qui s’est passé dans sa vie. Alors oui, je ne veux le gâcher pour personne, mais c’est vraiment, vraiment amusant. Je n’étais pas là pendant une grande partie du tournage parce que Death n’est pas un fil conducteur tout au long du film, mais à travers la partie que je suis là, j’ai juste eu le meilleur fou rire pendant toute la durée du jeu de ce personnage. C’était encore fantastique de recommencer avec Keanu et Alex. »