William Shatner n’a pas l’intention de revenir pour la nouvelle série Star Trek

Tout comme Harrison Ford et Han Solo – ou Mark Hamill et Luke Skywalker – William Shatner et son héros à l’écran, James T. Kirk, sont essentiellement allés de leur côté.

Ce ne sont pas nécessairement de nouvelles informations, étant donné que le favori des fans de Shatner a donné un coup de pied au cours des générations, mais si vous êtes un Trekkie espérant contre l’espoir que OG Kirk revienne un jour sur nos écrans, nous avons de mauvaises nouvelles. Via Twitter (h / t ComicBook.com), William Shatner lui-même a déclaré officiellement qu’il ne reviendrait à aucun avenir Star Trek projet – que ce soit un film ou une émission de télévision – croyant que le voyage de Kirk a bien suivi son cours. Il a mordu la balle en 2004, après tout.

Selon ses propres mots, Shatner a déclaré à ses abonnés Twitter que “l’histoire de Kirk est assez bien jouée à ce stade.” Ergo: ne retenez pas votre souffle pour que le vétéran du Trek retourne dans cet univers le plus aimé. Pas maintenant. Et peut-être jamais.

Non. Je pense que l’histoire de Kirk est assez bien jouée à ce stade. https://t.co/30qVk9uxKN

– William Shatner (@WilliamShatner) 2 mars 2020

Cela fait écho aux précédents commentaires de Shatner sur une éventuelle seconde venue sur Star Trek, après que le géant agissant ait déclaré à ComicBook.com l’année dernière que son retour nécessiterait une forme de résurrection – une résurrection qui pourrait très bien saper les générations de Star Trek.

Ce mot, “ressusciter”. C’est un mot clé. Ressusciter. Tu devrais me ressusciter, Shatner, pour faire le quotidien. Je ne sais pas ce que Patrick fait en faisant ça. Faire une série est débilitant pour un jeune, pour un homme de 25 ans, ce que je faisais quand j’avais 25 ans. C’est un démolisseur physique, c’est un naufrageur mental, et c’est un démolisseur, car vous travaillez 14, 18 heures par jour. Et dans la dernière série que j’ai faite, Boston Legal, j’ai eu, aux heures de pointe, un trajet de deux heures. Alors ajoutez ça. Donc non, je ne serais pas intéressé à faire une série en soi.

Pour Jean-Luc Picard de Patrick Stewart (un autre pilier de ce mastodonte de science-fiction), il s’agissait simplement de revisiter Picard des années après la fin de The Next Generation. Mais compte tenu des circonstances de la dernière apparition de William Shatner en tant que Kirk, les pouvoirs en place devraient réécrire le règlement. Alors peut-être vaut-il mieux laisser celui-ci mentir.

Avec une deuxième saison déjà en préparation, Star Trek: Picard continue ce jeudi avec «Nepenthe».