William Shatner rend hommage au co-star de Late Trek Leonard Nimoy à l’occasion de l’anniversaire de sa mort

Depuis sa conception, née de l’imagination du créateur Gene Roddenberry, Star Trek a été une histoire d’exploration et d’inspiration.

La série originale, diffusée pour la première fois dans les années 1960, nous a donné certains des personnages les plus emblématiques de toute la franchise et a également servi à introduire diverses espèces exotiques prédominantes au sein de la Fédération. Parmi ces peuples se trouvaient les Vulcains. Si vous ne pouvez pas deviner, ils vivent sur une planète saluée comme Vulcain et c’est de cette race que vient le père de Spock, tandis que sa mère est humaine. Spock est l’un des protagonistes de Star Trek: TOS, cherchant constamment les réponses à des problèmes sophistiqués grâce à l’exécution de la logique.

Le sévère, sans émotion M. Spock fait pour un ami fidèle du capitaine James T. Kirk, malgré sa socialité douloureusement maladroite. À l’écran, ce lien a été décrit par Leonard Nimoy (Spock) et William Shatner (Kirk) et les deux étaient des légendes de Star Trek au premier plan du début de la saga. Après l’annulation de l’émission télévisée originale, il est devenu clair que Trek rassemblait un culte suivant et dans les décennies qui ont suivi le programme, Nimoy et Shatner ont travaillé en étroite collaboration sur une série animée, une multitude de longs métrages et un assortiment de projets liés à Trek. .

Au fur et à mesure que davantage de fonctionnalités Trek étaient produites, Nimoy et Shatner ont contribué à la portée plus large de la narration de l’histoire. Nimoy a réalisé Star Trek III: The Search for Spock (1984) et Shatner a réalisé Star Trek V: The Final Frontier (1989). Leur implication dans la franchise a favorisé une véritable relation à la fois devant et hors caméra.

Nimoy est malheureusement décédé le 27 février 2015 et bien qu’une demi-décennie se soit écoulée, c’est toujours un point sensible pour son ami et co-star Shatner. Plus tôt cette semaine, en fait, il est allé sur Twitter et a publié une brève note en commémoration de son défunt ami et collègue.

5 années. 😔 pic.twitter.com/Gil7guaTo3

– William Shatner (@WilliamShatner) 27 février 2020

Outre le chagrin suscité par la mort de son ami, la position entre Shatner et Nimoy à la mort de ce dernier était imprégnée de colère et de controverse. Comme vous le savez sans doute, Shatner n’a pas assisté aux funérailles de Nimoy en raison d’une dispute entre les deux années précédentes. Cela découle d’un incident dans lequel Shatner a enregistré Nimoy sans sa permission pour le documentaire Trek The Captains. Les deux n’avaient pas parlé depuis cinq ans avant sa mort, selon Shatner.

Néanmoins, dans Live Long And… Ce que j’ai appris en cours de route, les mémoires de l’acteur du capitaine Kirk, il écrit: «Il m’a été clairement dit que je n’étais pas le bienvenu à ses funérailles… C’était douloureux.»

De nombreuses autres personnes, dont la fille de Leonard, Julie Nimoy, ont également publié des souvenirs de la célèbre star sur les réseaux sociaux, que vous pouvez voir ci-dessous:

Il y a 5 ans aujourd’hui, mon père merveilleux et aimant @TheRealNimoy est décédé. Papa, ton cadeau pour atteindre les autres et avoir un impact se développe toujours. @nimoycopdfilm poursuit votre mission de sensibilisation à la MPOC et à la prévention. Je t’aime et tu me manques toujours ❤️. #LLAP #COPD pic.twitter.com/ppN47rfIpD

– Julie Nimoy (@JulieNimoy) 27 février 2020

Nimoy sera toujours l’original Mr. Spock pour le hardcore Star Trek les fans – c’est logique – et il nous manque encore beaucoup à ce jour.