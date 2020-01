Willow Sequel Series in the Works at Disney +, Nothing Official Yet – / Film

Les portes se sont ouvertes pour une saule série suite sur Disney +. Après que Ron Howard a taquiné cet écrivain solo Jonathan Kasdan était en discussion avec Disney + pour faire revivre le film fantastique épique du réalisateur en 1988 sous la forme d’une série télévisée, Kasdan a nourri les fans avides de nostalgie d’un autre morceau cryptique pour maintenir le battage médiatique. Mais alors que Kasdan a apparemment commencé à travailler sur une série suite à Willow, la star de cinéma originale Warwick Davis prévient que rien n’est encore totalement officiel.

Tout a commencé plus tôt cette semaine avec un tweet de Kasdan présentant une image du personnage principal de Willow, avec les mots: “Le bureau est ouvert.”

Le bureau est ouvert. pic.twitter.com/wty5ENi3He

– Jon Kasdan (@JonKasdan) 6 janvier 2020

Kasdan laisse entendre sournoisement que la pré-production a commencé sur la série télévisée Willow à Disney +, avec une salle d’écrivain censément ouverte pour commencer à travailler sur la suite tant attendue. Mais alors que la star Warwick Davis est tout aussi excitée que les fans à la perspective de revenir dans le monde d’Andowyne, il avertit que le projet est encore à ses débuts. Et après l’arrêt inattendu des récents projets Disney +, tout pouvait arriver.

“A ce stade … l’excitation des fans et d’Internet, et ce que vous avez, a été écrasante et a en fait un peu d’avance sur la réalité des choses à ce stade, ce qui est très flatteur”, a déclaré Davis à ComingSoon.Net. . “Mais toutes les bonnes personnes sont en quelque sorte alignées – c’est comme si les étoiles se sont alignées dans les cieux pour Willow.”

Mais si cette série est lancée, à quoi peut-on s’attendre? Howard avait confirmé que cette série sera «une continuation», se déroulant probablement 30 ans après les événements du film original de 1988. Dans Willow, Davis a joué le personnage principal qui doit protéger Elora Danan, un bébé qui est prophétisé pour mettre fin à la méchante sorcière la reine Bavmorda. Avec l’aide d’un mercenaire Madmartigan (Val Kilmer) et d’un guerrier Sorsha (Joanne Whalley), Willow se lance dans une quête pour emmener l’enfant en sécurité. Davis a déclaré qu’il “aimerait certainement l’occasion de jouer un personnage que j’ai vraiment aimé jouer la première fois.”

“Je suis un peu plus âgé et un peu plus sage en tant qu’acteur maintenant, et le personnage serait également un peu plus âgé et plus sage et je pense qu’il y a vraiment une histoire intéressante là-bas”, a ajouté Davis. “Que s’est-il passé entre le moment où nous l’avons vu à Willow et maintenant? At-il maîtrisé l’art de la sorcellerie? Que s’est-il passé là-bas? “

Nous devrons attendre et voir que plus de détails proviennent potentiellement de Kasdan. Mais au moins Willow est un autre titre potentiel que nous pouvons espérer sur Disney +.

