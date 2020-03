Willow Smith se piégera dans une boîte pendant 24 heures

Willow Smith va se piéger dans une boîte pendant 24 heures pour une œuvre d’art au Los Angeles ‘Museum of Contemporary Art.



L’excellente musique de Willow Smith peut parfois être légèrement négligée, mais sa prochaine œuvre d’art de performance ne le sera certainement pas. Mercredi (11 mars), elle va se piéger dans une boîte pendant 24 heures au service d’une œuvre d’art de performance qui commente l’anxiété.

La pièce est inspirée des expériences vécues par le jeune de 19 ans avec l’anxiété, mais son objectif est de sensibiliser à la santé mentale. “Ce n’est pas ainsi que les gens se disent” Oooh! “”, A déclaré Smith au Los Angeles Times. «C’est pour la sensibilisation. La première chose que nous allons écrire sur notre mur de titre est quelque chose du genre: “L’acceptation de ses peurs est la première étape vers la compréhension.” Alors, vous savez que cela est sur quelque chose de réel. C’est pour une vraie cause. »

La pièce est également inspirée de The Anxiety, l’album que Smith a fait avec son ami proche Tyler Cole et qu’ils prévoient de sortir immédiatement après la performance. «Nous nous disions:« Ne serait-il pas si intéressant de personnifier cette expérience? À partir d’avoir peur et de se sentir seul et de se déplacer vers un lieu d’acceptation et de joie? » dit Smith. L’album a été décrit par le LA Times comme «un mélange de rock alternatif et de punk».

L’événement aura lieu au Geffen Contemporary du MOCA mercredi à 21 h. Les téléspectateurs pourront observer Smith et Cole à travers un mur de verre à des intervalles de 15 minutes, avant d’être introduits dans une pièce avec un flux en direct de la performance et divers outils pour faire face aux problèmes de santé mentale.

