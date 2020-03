Willow Smith sera piégé dans une boîte pendant 24 heures

Willow Smith entreprend une nouvelle expérience.

La chanteuse s’apprête à s’enfermer dans une boîte pendant 24 heures dans le cadre d’un spectacle d’art au Geffen Contemporary du Museum of Contemporary Art de Los Angeles.

Selon le Los Angeles Times, Smith et son collaborateur Tyler Cole passeront par huit étapes d’anxiété: la paranoïa, la rage, la tristesse, l’engourdissement, l’euphorie, un fort intérêt, la compassion et l’acceptation. Un mur de verre séparera les visiteurs du duo, tandis que les trois autres côtés de la boîte seront composés de toile, sur laquelle Smith et Cole peindront et écriront des affirmations.

Ils passeront trois heures dans chaque émotion et ne parleront pas. “Nous pourrions grogner ou crier – ça va être très primaire”, a déclaré Smith. Ils prendront des pauses pour manger, dormir et utiliser les toilettes, qui seront limitées à deux minutes chacune.

L’idée de l’expérience est née alors que Smith et Cole enregistraient leur album commun, The Anxiety. Le projet, un mélange de rock alternatif et de punk, sortira immédiatement après l’exposition cette semaine.

«Nous nous disions:« Ne serait-il pas si intéressant de personnifier cette expérience? À partir d’avoir peur et de se sentir seul et de se déplacer vers un lieu d’acceptation et de joie? » dit Smith. «Nous comprenons que c’est un sujet très sensible. Et nous ne voulons pas être comme, “Notre expérience est l’expérience.” Il s’agit juste de nous exprimer notre expérience personnelle avec cela. “

L’exposition d’art performance de Smith et Cole aura lieu au Geffen Contemporary du MOCA à partir de mercredi à 21 h. au jeudi à 21 h