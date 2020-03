Willow Star dit qu’il est de retour pour la suite

«La magie est la circulation sanguine de l’univers. Oubliez tout ce que vous savez, ou pensez que vous savez. Tout ce dont vous avez besoin, c’est de votre intuition. »

Si vous vous souvenez de ces sages paroles de sagesse du chef du village de Nelwyn, High Aldwin, il y a de fortes chances que vous ayez un gros faible pour le classique de la haute fantaisie de Ron Howard en 1988, saule. Et pour être honnête, vous n’êtes pas le seul là-bas. Sérieusement, Willow règne, non?

Comme vous le savez peut-être déjà, une longue série télévisée séquentielle en gestation est récemment entrée en pré-production chez Lucasfilm et selon les rumeurs, elle viendrait exclusivement à Disney Plus dans le futur. Jusqu’à présent, nous savons que Warwick Davis est confirmé pour reprendre son rôle de fermier éponyme devenu sorcier, Willow Ufgood. Nous savons également que Solo: un scribe de Star Wars Story, Jonathan Kasdan, est en train de rédiger la première version du script. Cependant, au-delà de cela, les détails restent rares concernant le projet très attendu.

Fait intéressant, dans une récente interview avec Forbes, Kevin Pollak – l’acteur qui a dépeint le petit Brownie espiègle appelé Rool dans la photo originale – a exprimé son intérêt à revenir à la franchise, en disant:

Si on me le demande, oui, je serais ravi de le faire. Cela doit être considéré comme une possibilité simplement parce que Ron Howard a finalement tweeté qu’il était intéressé à voir où Willow se trouvait toutes ces années plus tard. Il est passé de rumeurs à son intérêt. Je n’ai entendu parler d’aucune production et je n’ai entendu parler d’aucun script en cours d’écriture. Quand Ron a dit qu’il voulait reprendre où toutes ces années plus tard avec le même acteur, Warwick Davis, en tant que Willow, c’était le premier indice que les Brownies, Rick Overton et moi, pourraient également être invités à revenir. Je n’ai plus rien entendu depuis. Je serais bien sûr ouvert à 100%. C’était une partie incroyablement amusante à jouer. J’adorerais refaire ça, absolument.

Comme vous pouvez probablement le constater, la star de End Of Days semble assez enthousiaste à propos d’un retour potentiel dans l’univers fantastique bien-aimé de Willow. Malheureusement, rien de officiel n’a encore été gravé dans la pierre, mais il est certainement possible que son personnage effronté Rool – ainsi que son infâme partenaire de crime Franjean (joué par Rick Overton) – fera une sorte d’apparition à la télévision spectacle. Voici l’espoir, non? *doigts croisés*

Comme toujours, nous vous tiendrons au courant si nous entendons quelque chose de plus officiel. Mais vous? Êtes-vous ravi de retourner dans le monde fantastique d’Andowyne dans un saule Séries télévisées? Ou allez-vous lui manquer? Prenez une baguette et faites-le nous savoir à l’endroit habituel ci-dessous.