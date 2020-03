Willy Toledo est acquitté du crime contre la liberté religieuse en chiant sur Dieu

L’Association des avocats chrétiens a déposé une plainte contre Willy Toledo dans laquelle il était accusé de propos insultant Dieu et la Vierge comme une atteinte à la liberté de religion et demandant une amende de 22 mois pour l’acteur. Cependant, le tribunal pénal numéro 26 de Madrid a précisé que l’interprète de “l’autre côté du lit” n’a pas offensé les sentiments religieux et Il a été acquitté des crimes qui lui étaient reprochés puisque ses messages s’inscrivent dans le cadre de la liberté d’expression. Il réitère également que les deux publications de Toledo sur Facebook étaient destinées à ses followers et aux personnes qui partagent ses idées.

Willy Toledo à la Cour

En 2015 et 2017, Tolède a publié des messages dans son compte officiel en soutien aux trois femmes accusées d’avoir pris une reproduction en plastique d’un vagin de près de deux mètres à Séville. L’acteur, entre autres commentaires, a manqué de respect envers Dieu et la Vierge: “Je chie sur Dieu, et j’ai beaucoup de merde à chier sur le dogme de la sainteté et de la virginité de la Vierge Marie”, a dévoilé l’interprète de «Seven lives». De plus il y avait un deuxième message à l’occasion de la fête nationale du 12 octobre où il était exprimé avec des termes similaires: “Je tombe amoureux de la découverte. Je tombe amoureux des conquérants et assassins gourmands. Je chie sur la Virgen del Pilar et je chie ce qui remue. Rien à célébrer. Beaucoup à déféquer. Boas noites. ”

Tel que rapporté dans le journal El Pais, le Madrid a expliqué que ses messages étaient d’opinion et de soutien aux personnes qu’il commentait sur Facebook: “C’était un plaidoyer pour la défense de la liberté d’expression de mes compagnons”, a-t-il expliqué lors du procès. . Une justification qui soutient Sonia Agudo Torrijos, responsable du tribunal: “Il est clair que le but du texte n’est pas l’infraction de sentiments religieux, mais la défense des actions de ceux qu’il considère comme ses compagnons”. Ça oui, le magistrat reconnaît “le manque d’éducation, le mauvais goût et le langage grossier utilisé par l’accusé”, mais que le style qui “caractérise ses publications” ne justifie pas qu’il ait commis un crime. À la Cour, ils ont également nié le crime d’entrave à la justice lorsque l’interprète, défendu par l’avocate Endika Zulueta, ne s’est pas présenté devant le tribunal, qu’ils ont appelé à témoigner jusqu’à trois fois.

“Triomphe de la liberté d’expression”

La phrase souligne que Willy Toledo a déclaré lors du procès que “Il ne voulait offenser personne, il voulait juste exprimer ses sentiments et ses opinions, pour exercer son droit à la liberté d’expression. “En tout temps, l’acteur a défendu que ses paroles étaient du” blasphème “mais que ce n’était pas un crime.” Mes paroles peuvent offenser, tout comme les expressions homophobes et machistes m’offensent. Mais je n’ai jamais pensé à persécuter qui que ce soit pour ses opinions politiques “, a insisté l’interprète.

La défense de l’acteur a célébré l’acquittement en tant que “triomphe du droit à la liberté de pensée et d’expression”. “La pensée ne choque pas, et l’expression écrite ou verbale de la pensée (à moins qu’elle n’encourage l’hostilité violente contre certains groupes), ne devrait pas être un crime, dans un pays considéré comme respectueux des droits fondamentaux”, a expliqué l’avocat. Willy Toledo

