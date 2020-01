Wilmer Valderrama a un autre travail que vous ne connaissez peut-être pas. Va-t-il quitter «NCIS» pour cela?

Wilmer

Valderrama est surtout connu pour avoir joué l’agent Nick Torres sur «NCIS» et Fès sur

“Ce spectacle des années 70”. Ce que vous ne savez peut-être pas, c’est qu’il a un deuxième

après le tournage de “NCIS”. Voici ce que Showbiz Cheat Sheet sait sur Valderrama

deuxième concert et pourquoi les fans craignent qu’il quitte “NCIS”.

Films et émissions de télévision de Wilmer Valderrama

Wilmer Valderrama au Studio IMDb au Acura Festival Village | Rich Polk / . pour IMDb

Wilmer Valderrama a fait ses débuts d’acteur dans une publicité télévisée de Pacific Bell. Il est ensuite apparu dans la série Disney Channel “Omba Mokomba” et un épisode de “Four Corners” en 1998. Il a fait ses débuts au cinéma dans le film 2001 “Summer Catch”, dans lequel il a joué le rôle de Mickey Dominguez.

Valderrama est devenu un nom familier après avoir joué dans «That ’70s Show» de 1998 à 2006. Ses autres rôles au cinéma et à la télévision incluent «Party Monster», «Fast Food Nation», «Unaccompanied Minors», «Awake» et «From Dusk Till Dawn: The Series. »Valderrama a rejoint le casting de« NCIS »en 2016. Son premier épisode est intitulé« Rogue ».

Comment Wilmer Valderrama décrit comment rejoindre le casting de «NCIS»

Sean Murray et Wilmer Valderrama sur NCIS | Eddy Chen / CBS via .

Valderrama a une façon colorée d’expliquer comment il se sentait

après avoir rejoint le casting “NCIS”. Lors d’une interview avec “Entertainment Tonight”

animateur Kevin Frazier à propos de “NCIS” saison 16, l’acteur donne une description sincère

de ses premiers jours sur le plateau:

C’était comme parachuter dans un train roulant. Parce que vous êtes censé faire un certain nombre de choses. Mais surtout, vous vous attendez vraiment à vous amuser. Et pour en revenir au théâtre, plus vous vous amusez sur scène, plus votre public s’amuse. Et je pense que c’était le don de retrouver ce feu.

Deuxième emploi de Wilmer Valderrama

Wilmer Valderrama | Mat Hayward / . pour la maison Latinx

Lors d’une interview avec le magazine «Watch!», Valderrama a parlé

à propos de son temps sur “NCIS” et le deuxième emploi qu’il va à la fin de sa journée de travail.

Où va l’acteur une fois l’épisode terminé? Il a révélé à la publication qu’il

a sa propre société de production, WV Entertainment. Il passe du temps ici après

travailler afin qu’il puisse travailler sur ses projets de télévision. “J’ai eu une société de production, WV

Entertainment, depuis environ 10 ans », a déclaré Valderrama dans une interview en 2017. “Quand

Je quitte le plateau, je vais directement dans ce bureau pour continuer à développer et à produire. »

Deux projets

produits par Valderrama sont «The Hollywood Puppet Show» et le film d’animation «Charming».

Dans ce dernier projet, Valderrama fournit la voix du prince charmant. “Je suis

va être le premier prince latin charmant dans l’histoire des contes de fées! ”

Valderrama a déclaré à la publication.

Wilmer Valderrama quitte-t-il ‘NCIS’?

Dans le dernier aperçu de «NCIS», Bishop (Emily Wickersham) et

Torres va faire un jogging. Soudain, une voiture fait une embardée et heurte Torres. Quand Gibbs

(Mark Harmon) demande comment va Torres, Bishop répond: “C’est mauvais”.

clip passe à une scène de Torres allongé dans un lit d’hôpital avec un masque à oxygène sur

son visage. Est-ce à dire que Torres mourra? Valderrama quittera-t-il le spectacle

poursuivre la production et la réalisation à plein temps? Après la perte de Tony DiNozzo et Ziva

David, tout est possible. Nous allons certainement nous connecter pour voir ce qui se passera ensuite.

Lire la suite: «NCIS»:

Le joli surnom de Cote de Pablo pour Wilmer Valderrama

