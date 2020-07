Windows 10 implémente des mesures agressives pour que vous utilisiez Microsoft Edge

Si vous avez déjà mis à jour votre PC vers la version 2004 de Windows, également connue sous le nom de mise à jour de mai, vous l’avez déjà remarqué. Et est que de nombreux utilisateurs signalent les mesures agressives qu’il met en œuvre pour que vous utilisiez Microsoft Edge, le navigateur par défaut du système d’exploitation. Comme si cela ne suffisait pas avec les multiples erreurs et problèmes que la mise à jour est à l’origine.

Une fois que vous avez terminé l’installation de la version 2004 de Windows 10 sur votre machine et que vous l’habillez à nouveau vous rencontrerez un écran comme celui-ci:

Windows 10 vous présente, encore une fois, son navigateur, mais cette fois sans vous donner la possibilité de sauter tout le processus. Edge détourne votre écran et vous oblige à poursuivre l’installation et la configuration. Tel que rapporté par certains utilisateurs vous ne pouvez même pas quitter le processus à partir de la barre des tâches, en appuyant sur Ctrl + W, et encore moins sur ALT + F4.

De plus, Microsoft Edge sera ajouté par lui-même à la barre des tâches.

Une mise à jour de Windows 10 force une fenêtre @MicrosoftEdge plein écran, qui ne peut pas être fermée à partir de la barre des tâches, ni CTRL W, ni même ALT F4. Vous devez appuyer sur « commencer », puis sur le X, et même alors, il apparaît un écran de bienvenue. Et s’épingle à la barre des tâches. pic.twitter.com/mEhEbqpIc7 – Taran Quarantino (@TaranVH) 2 juillet 2020

Mais l’affaire ne s’arrête pas là. Après avoir forcé l’utilisateur à cliquer sur Continuer, le navigateur importe vos signets depuis le navigateur que vous avez défini par défautque ce soit Mozilla, Chrome, Opera, etc. Le problème est qu’il le fait avant de vous demander si vous souhaitez les importer ou non, bien que si vous le lui donnez, Edge ne les supprimera pas de votre configuration. De plus, la mise à jour 2004 réinitialisera vos préférences de navigation et essaiera de redéfinir Edge par défaut. Même lorsque vous avez déjà configuré le vôtre, son ouverture vous suggérera de réutiliser Edge.

Personne ne doute qu’Edge puisse avoir ses avantages. Contrairement à l’ancien Edge et à Internet Explorer déjà archaïque, il est programmé dans une version de Chromium qui le rend beaucoup plus léger, plus rapide et même avec certains avantages par rapport aux autres navigateurs Web. Ce n’est pas pour rien qu’il est devenu le deuxième bureau le plus utilisé. Cependant, ces mesures agressives n’éloignent que les nouveaux utilisateurs qui pourraient gagner autrement.