Winners at War est «personnel» pour lui

Le candidat de l’Île des Idoles, Chelsea Walker, a interviewé le producteur exécutif et showrunner Jeff Probst à propos de son début sur Survivor ainsi que de la 40e saison épique où 20 anciens Sole Survivors sont revenus pour concourir pour un autre titre et un prix en argent record de 2 millions de dollars.

Voici pourquoi cette saison est «personnelle» pour Probst.

Jeff Probst et Chelsea Walker | Rich Polk

Comment Jeff Probst a décroché le concert ‘Survivor’

Selon Jeff Probst, il est la première personne que le producteur exécutif Mark Burnett a rencontré pour le travail. À sa mémoire, Burnett lui a parlé pendant deux heures d’affilée, essayant apparemment d’effrayer un jeune Probst loin de son travail.

Convaincu qu’il était la personne pour le poste, Probst se souvenait avoir eu l’impression que «l’opportunité s’éloignait». Par conséquent, il a «déchiré dramatiquement» une image et a dit au producteur exécutif: «Ce n’est pas moi. Je ne suis pas un gars de studio. Je suis étudiant en condition humaine. Je suis écrivain; Je suis allé en thérapie. Je reçois ce spectacle. “

En réponse, Burnett a simplement serré la main de Probst, a noté que la réunion était «agréable» et a poursuivi son chemin. Quatre mois plus tard, le producteur exécutif a rappelé Probst pour travailler sur le spectacle et le reste est de l’histoire.

Vingt ans plus tard, il ne sait toujours pas pourquoi Burnett l’a choisi pour le concert.

Un aperçu de la façon dont Jeff Probst gère les conseils tribaux

Le correspondant de l’IMDB et candidat à l’Island of the Idols, Chelsea Walker, a noté «à quel point» Probst fait son travail et lui a demandé des informations. Le producteur exécutif et animateur a expliqué qu’au premier conseil tribal, Burnett voulait lui donner un écouteur.

Cependant, Probst ne le voulait pas parce qu’il savait que le producteur exécutif le “devinerait”. Par conséquent, Burnett a laissé Probst “trouver son chemin” et maintenant c’est une “conversation naturelle”.

Selon Probst, il observe comment les candidats «se comportent» pendant le Conseil tribal. Ensuite, le showrunner remarque si quelqu’un est exclu, puis essaie de faire comprendre à cette personne qu’elle est en retrait en posant plusieurs questions afin que le joueur se rende compte de sa position.

Jeff a expliqué pourquoi ‘Survivor: Winners at War’ est si personnel pour lui

Walker a ensuite tourné la conversation vers la saison actuelle de Survivor, la première saison composée uniquement de champions de retour, Winners at War. Probst a admis qu’il n’avait jamais pensé que cela arriverait parce que la plupart des gagnants ne veulent pas revenir.

Cependant, Kelly Kahl, le président de CBS Entertainment, a demandé à Probst s’il les avait contactés récemment. Le showrunner a réalisé qu’il ne l’avait pas fait et a immédiatement contacté Boston Rob Mariano, qui a servi de mentor pour la dernière saison, Island of the Idols.

Selon Probst, le vainqueur de Redemption Island a immédiatement répondu que lui et sa femme Amber, qui n’avaient pas participé depuis 2004, reviendraient. Ensuite, ils ont contacté Parvati Shallow et Yul Kwon, qui ont également accepté, et avant de le savoir, 20 anciens champions se sont inscrits pour participer à nouveau.

Au cours des 20 dernières années, #Survivor a eu un impact sur la vie de millions de personnes, en particulier des personnes qui ont joué au jeu! Voici un merci des naufragés de cette saison avant la première de ce soir. pic.twitter.com/i7DSqpM7nz

– SURVIVOR (@survivorcbs) 12 février 2020

Lors de l’échec lors de la première, Probst a admis “que c’est devenu personnel pour lui” parce qu’il a vu ses 20 dernières années de vie debout devant lui.

Le showrunner a rappelé qu’il était «un enfant» en termes de maturité dans l’Outback australien lors de ses débuts avec Amber Mariano. De plus, Probst s’est rendu compte que chaque ancien gagnant lui avait appris quelque chose, notamment comment mieux écouter et «prendre plus de risques».

Même si le producteur exécutif a admis qu’il ne savait pas encore comment battre la saison 40, il a déclaré que les jetons d’incendie étaient là pour rester et a promis qu’il n’y aurait plus d’Edge of Extinction “pendant un certain temps”.

Regardez Survivor 40: Winners at War les mercredis à 20 h EST sur CBS.