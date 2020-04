Winnie l’ourson: printemps avec Roo – Retro Review

En ce dimanche de Pâques, nous allons revenir sur le seul film sur Disney + à traiter spécifiquement de Pâques, “Winnie l’ourson: le printemps avec Roo”.

Ce «Winnie l’ourson» jette un coup d’œil à l’excitation de Roo pour Pâques et à l’insistance de Rabbit pour que le dimanche de Pâques soit le «Spring Kleening Day». En un peu moins d’une heure, nous apprenons que Rabbit est opposé à Pâques en raison des activités de l’année précédente avec Roo proclamant Tigger comme le lapin de Pâques, quelque chose qui était censé être le travail de Rabbit. Les sentiments de Rabbit sont blessés, mais plutôt que d’en parler, il s’en prend à ses amis. Finalement, grâce à l’aide du Narrateur, Rabbit apprend que s’il continue ainsi, il perdra ses amis. Pendant ce temps, Roo a trouvé un moyen de rendre Pâques spécial pour Rabbit, car Roo aime la précieuse Pâques et veut que Rabbit l’aime aussi.

En dépit d’être un film “Winnie l’ourson” qui mentionne spécifiquement Roo dans le titre, Rabbit est le point focal de ce film. Oui, la relation de Rabbit avec Roo est une partie importante de l’histoire, mais c’est l’histoire de Rabbit. Cela rend le titre trompeur car j’attendais plus de Roo et de son amour pour Pâques. Mais, le conflit, en particulier le sentiment d’insécurité de Rabbit après avoir entendu l’appréciation de Roo pour Tigrou est compréhensible compte tenu de son trouble obsessionnel-compulsif. Ce n’est pas relatable pour moi, mais c’est compréhensible.

Dans le panthéon des films “Winnie l’ourson”, c’est l’un des meilleurs que j’ai vus directement sur DVD. Je me suis assis et l’ai regardé avec mon fils et cela a gardé son attention tout le temps. Il n’est pas le plus grand fan de Winnie l’Ourson, donc le film avait besoin de quelque chose de spécial pour garder son attention. Il est sorti en 2004 quand j’avais 19 ans. Ce n’est pas un film que j’aurais regardé à ce moment-là, mais maintenant que j’ai des enfants, c’est très amusant de partager avec eux. C’est une belle façon pour une famille de passer une heure ensemble ou un parent pour s’asseoir et regarder avec leurs enfants. Je ne le jetterai pas n’importe quand, mais je regarderais ça une fois par an autour de Pâques.

Classement: 3 étoiles sur 5

Aimez-vous les films “Winnie l’Ourson”? “Avez-vous vu” Winnie l’ourson: le printemps avec Roo? ” Qu’en as-tu pensé?

Jeremy Brown

Jeremy est un grand fan de Disney depuis qu’il a grandi pendant la Renaissance de Disney. Un jour, il espère aller dans tous les parcs Disney du monde.

.