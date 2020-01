Winn’s a un super costume dans la nouvelle saison 5 de Supergirl Photos

Si vous êtes un joueur de soutien dans l’Arrowverse et que vous restez assez longtemps, vous allez probablement vous procurer un costume de super-héros à un moment donné. Jeremy Jordan n’a même pas été là depuis quelques saisons, mais il fait un retour bienvenu cette semaine sur Super Girl Et que savez-vous? – il a lui-même un costume de super-héros. Cette révélation vient grâce à ces nouvelles images promotionnelles pour l’épisode 5 × 11 «Retour du futur: partie 1».

Comme taquiné dans l’épisode de la semaine dernière, le dernier ravage qui ne fait pas de bien à National City n’est autre qu’un sosie maléfique de Winn Schott d’une autre Terre, qui a repris le manteau de son père sur le Toyman. Alors, qui mieux pour arrêter ce méchant que le Winn d’origine? Jordan a été vu pour la dernière fois comme le personnage de la finale de la saison 3, lorsque Winn a choisi de voyager au 31e siècle avec la Légion des super-héros. Maintenant qu’il est de retour, il semble qu’il fasse lui-même partie de la Légion.

Découvrez ce qui vous attend dans l’épisode via ces photos:

Comme vous pouvez le voir, Brainy passera beaucoup de temps dans la compagnie inconfortable de Lex et Lena Luthor cette semaine. Comme établi dans “The Bottle Episode”, il fait une alliance prudente avec la paire afin de combattre le Léviathan. Rappelez-vous, dans ce nouveau Earth-Prime, la famille Luthor est considérée comme des philanthropes bien-aimés et possède le DEO. Seuls Kara Danvers et ses amis connaissent la vérité sur leurs manières méchantes.

La bonne nouvelle est que Winn reviendra pour au moins deux épisodes car «Back From the Future» sera un scénario en deux parties. Cela devrait aider à compenser le fait que Jordan devait initialement passer la saison 4, mais des conflits d’horaire se sont mis en travers. Mais quelle identité de super-héros a-t-il acquise depuis notre dernière visite? Nous saurons quand Super Girl la saison 5 se poursuit ce dimanche 26 janvier.