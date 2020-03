Winona Ryder dépose une déclaration officielle pour défendre Johnny Depp d’Amber Heard

Johnny Depp et la querelle judiciaire désordonnée d’Amber Heard a pris une tournure surprenante lorsque le premier a intenté un procès en diffamation de 50 millions de dollars pour effacer son nom des allégations de violence physique et émotionnelle. Maintenant, il semble que l’ex-fiancée de l’acteur, Winona Ryder, se soit également entraînée dans cette bataille juridique en cours.

Personne n’aurait cru un récit dans lequel la star de Pirates des Caraïbes était la véritable victime de leur relation toxique sans le clip audio qui exposait l’actrice Aquaman pour avoir été physiquement violente avec son ancien mari, une allégation qui a ironiquement alimenté une grande partie de la réaction contre Depp depuis le procès de divorce en 2016. Néanmoins, les tables ont maintenant tourné pour Heard et ses avocats à la suite de ces nouvelles révélations, et d’après ce que nous en savons, les choses ne feront que se compliquer d’ici .

Maintenant, l’actrice de Stranger Things, Winona Ryder, a déposé une déclaration officielle devant le tribunal de circuit du comté de Fairfax, en Virginie, pour défendre son ancienne fiancée. Comme vous le savez peut-être, Ryder et Depp ont commencé à sortir ensemble en 1989 et ont été fiancés entre 1990 et 1993. Il serait donc juste de supposer qu’elle le connaît bien.

Ou du moins, c’est ainsi qu’elle a commencé sa déclaration; en disant que Depp était aussi proche d’elle qu’un membre de sa famille. Ryder a ensuite noté que, même si elle n’était pas là lors de son mariage avec Heard, elle était “choquée, confuse et bouleversée” d’entendre de telles accusations contre son ancien partenaire.

L’actrice Edward Scissorhands a continué à insister sur le fait qu’elle n’a jamais été témoin d’un comportement violent de la part de Depp.

«Il n’a jamais été, jamais violent envers moi. Il n’a jamais été, jamais abusé du tout envers moi », a-t-elle écrit. «Il n’a jamais été violent ou violent envers quiconque que j’ai vu. Je ne le connais vraiment et honnêtement que comme un homme vraiment bon – un gars incroyablement aimant et extrêmement attentionné qui était si très protecteur envers moi et les gens qu’il aime, et je me sentais très, très en sécurité avec lui. Je ne veux appeler personne un menteur mais d’après mon expérience avec Johnny, il est impossible de croire que de telles allégations horribles sont vraies. Je trouve cela extrêmement bouleversant de le connaître comme moi. »

Heard, quant à lui, a déclaré qu’elle n’avait frappé son mari qu’une seule fois, et dans un acte de légitime défense pour sauver sa sœur, mais Johnny DeppDepuis, les avocats ont nié ces allégations. Bien qu’en toute équité, les deux parties et leurs amis ou famille respectifs émettant tous des déclarations contradictoires, qui peut dire quelle partie dit la vérité?