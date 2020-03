Winona Ryder et Penelope Cruz défendent Johnny Depp dans le procès Amber Heard

Winona Ryder et Penelope Cruz se sont manifestées pour défendre Johnny Depp à la suite du procès d’Amber Heard contre la star.

Winona Ryder et Penelope Cruz ont toutes deux déposé des déclarations dans son dossier de diffamation contre l’ex-femme de Johnny Depp, Amber Heard. Ces dernières années, Amber Heard a été exceptionnellement bruyante concernant les abus qu’elle aurait subis de la part de son ex-mari, la superstar Johnny Depp. Winona Ryder et Penelope Cruz ont de solides amitiés avec Johnny Depp et sont venus à ses côtés lors du procès contre Amber Heard.

Winona Ryder, qui était autrefois fiancée avec Johnny Depp, a rapporté dans sa déclaration, obtenue par The Blast, qu’elle ne croit pas que la star de Pirates des Caraïbes soit violente.

«Évidemment, je n’étais pas là lors de son mariage avec Amber, mais, d’après mon expérience, qui était tellement différente, j’ai été absolument choqué, confus et bouleversé quand j’ai entendu les accusations contre lui. L’idée qu’il est une personne incroyablement violente est la chose la plus éloignée du Johnny que j’ai connue et aimée. Je ne peux pas envelopper ma tête autour de ces accusations. »

Le soutien de Winona Ryder est extrêmement positif et pourrait aider le cas de la star de Fantastic Beasts car ils partagent tous deux une relation intime. Dans sa déclaration, qui est assez longue, Winona Ryder explique comment Johnny Depp n’a jamais été violente envers elle et que les accusations d’Amber Heard ne semblent pas fidèles à sa nature.

Penelope Cruz a fait écho aux sentiments de Winona Ryder, bien que du point de vue de l’amitié. Penelope Cruz a joué aux côtés de Johnny Depp à plusieurs reprises, notamment dans Pirates des Caraïbes: On Stranger Tides. Dans sa déclaration pour la même affaire de diffamation contre Amber Heard, elle déclare que l’actrice était une amie fantastique pour elle à de nombreuses reprises. La déclaration de Penelope Cruz a également été obtenue par The Blast.

«De nombreuses années se sont écoulées et j’ai non seulement fait 3 films avec lui, mais je compte aussi sur lui comme un grand ami. J’ai toujours été impressionné par sa gentillesse, son esprit brillant, son talent et son sens de l’humour particulier. “

Amber Heard et Johnny Depp sont dans une bataille juridique tendue et confuse depuis un certain temps. Amber Heard allègue que Johnny Depp l’a abusée à plusieurs reprises, tandis que Johnny Depp soutient qu’il ne l’a pas fait. Avec Winona Ryder et Penelope Cruz dans le camp de la star, il sera intéressant de voir ce qui se passe concernant l’affaire avec Amber Heard.

Source: l’explosion