Winona Ryder soutient son ancien Johnny Depp dans une action en justice avec Amber Heard

Winona Ryder soutient l'ex-Johnny Depp dans le procès avec Amber Heard

À travers une écriture, Ryder Il a déclaré qu’il lui était difficile de croire que Depp avait déjà commis un acte de violence domestique.

“Je ne veux traiter personne de menteur, mais d’après mon expérience avec Johhny, il est impossible de croire que ces terribles accusations sont closes. Je trouve extrêmement ennuyeux de le connaître comme je le fais”, lisent les documents, obtenus par The Blast.

Au début de sa déclaration, la star de Stranger Things a brièvement raconté sa relation avec Depp, qu’il a rencontré en 1990 sur la cassette. Les mains en ciseaux de l’homme.

«Je connaissais très bien Johnny il y a des années. Nous avons été ensemble en couple pendant quatre ans, et je le considérais mon meilleur ami et aussi près de moi que de ma famille “, écrit-il.

“Je considère notre relation comme l’une des relations les plus importantes de ma vie. Je comprends qu’il est très important que je parle de ma propre expérience.”

Ryder a dit que elle a été choquée avec l’information de la séparation du protagoniste de Pirates des Caraïbes et de la star d’Aquaman, et encore plus à cause des accusations d’agression et de violence contre son ancien partenaire.

“De toute évidence, je n’étais pas là lors de son mariage avec Amber mais, selon mon expérience, qui était tellement différente, j’ai été choquée, confus et bouleversé quand j’ai entendu les accusations portées contre lui “, a-t-il ajouté.

“L’idée qu’il est une personne incroyablement violente est la chose la plus éloignée du Johnny que j’ai rencontré et J’ai adoré. Je ne peux pas comprendre ces accusations. “

La célébrité a commenté que dans leur relation, Depp il n’a jamais été violent ou abusive envers elle ou envers toute autre personne.

«Je ne le connais vraiment et honnêtement que comme un homme vraiment bon, un gars incroyablement aimant et extrêmement tendre qui m’a protégé, moi et les gens qu’il aime.

Depp a déposé une plainte en diffamation contre Heard pour 50 millions de dollars pour un article qu’elle a écrit pour le Washington Post en 2018 dans lequel elle affirmait avoir subi des abus; Il a dit que c’était elle qui l’avait agressé physiquement pendant leur mariage.

Les célèbres ont célébré leurs noces en Février 2015 et ils se sont séparés en mai 2016 après une ordonnance d’interdiction à l’encontre de Depp par Heard, qui a affirmé qu’il était physiquement et verbalement violent contre elle.

