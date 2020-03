Winston Duke pense que M’Baku devrait être le méchant dans ‘Black Panther 2’

Winston Duke pense que M’Baku pourrait être le méchant parfait pour la suite de Black Panther.

Black Panther, l’un des films les plus acclamés par la critique et nuancés de Marvel, a abordé des sujets lourds tels que la race, les traumatismes intergénérationnels et l’héritage tout en restant un film de super-héros amusant. L’un des personnages les plus mémorables de Black Panther était M’Baku de Winston Duke, qui était le chef de la tribu Jabari. Dans le film, le personnage de Winston Duke s’oppose à ce que T’Challa devienne le roi de Wakanda. Le conflit entre les deux personnages a conduit à certains des moments les plus gratifiants de Black Panther.

Bien sûr, M’Baku et T’Challa ont mis leurs différences de côté pour lutter pour l’avenir de Wakanda, qui figurait en bonne place dans Avengers: Infinity War. Avec une suite de Black Panther à l’horizon, Winston Duke est enthousiasmé par la suite de M’Baku. S’adressant à ScreenRant pour promouvoir le prochain film Spenser Confidential, Winston Duke a révélé comment il voyait son personnage de Black Panther comme un méchant, bien qu’il apparaisse comme un héros.

“[M’Baku] est un héros, mais il a tellement de choses à faire. Je pense que ce qui fait un très grand méchant, c’est qu’il a le pouvoir de voir les choses à sa façon et qu’il peut définir sa propre situation.

Et c’est ce qui est vraiment cool à propos de tous les méchants du MCU jusqu’à présent. Loki voit toujours les choses à sa façon, et il choisit quand il va être un allié ou un antagoniste. Thanos a toujours eu le pouvoir de se définir lui-même. C’est sa plus grande force. Ce n’était pas les anneaux, ce n’était ni sa superpuissance ni les combats. C’est qu’il a pris sa décision et a dit: “Voici comment je définis la justice.” Parce qu’il n’était pas un méchant; c’est juste un mec qui recherchait la justice et l’équilibre ultimes. C’est pas mal. Mais il l’a défini lui-même, et tous les très grands méchants que Marvel interroge ont toujours cette capacité, donc ils peuvent aller n’importe où. »

La justification de Winston Duke pour être un méchant est assez bonne, surtout compte tenu des affrontements que M’Baku et T’Challa ont eu dans Black Panther. Alors que tout semblait aller bien à la fin du film, et qu’ils se sont battus côte à côte dans les deux derniers films Avengers, il est tout à fait possible que leur amitié soit plus par nécessité qu’autre chose. Les détails sur la suite de Black Panther sont minces, bien qu’il soit certain que Winston Duke reviendra en tant que personnage préféré des fans. Espérons que le réalisateur Ryan Coogler donne à Winston Duke de fléchir ses muscles méchants dans la suite de Black Panther.

Voulez-vous voir M’Baku de Winston Duke comme le méchant de Black Panther 2? Commentez ci-dessous et faites-le nous savoir!

Winston Duke a fait sa première apparition en tant que M’Baku dans Black Panther:

“Black Panther” de Marvel Studios suit T’Challa qui, après la mort de son père, le roi de Wakanda, rentre chez lui dans la nation africaine isolée et technologiquement avancée pour succéder au trône et prendre la place qui lui revient en tant que roi. Mais quand un vieil ennemi puissant réapparaît, le courage de T’Challa en tant que roi – et Black Panther – est mis à l’épreuve lorsqu’il est entraîné dans un conflit redoutable qui met en danger le sort de Wakanda et du monde entier. Face à la trahison et au danger, le jeune roi doit rallier ses alliés et libérer toute la puissance de Black Panther pour vaincre ses ennemis et assurer la sécurité de son peuple et de son mode de vie.

Réalisé par Ryan Coogler à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Joe Robert Cole, Black Panther stars Chadwick Boseman, Michael B.Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba, John Kani, avec Angela Bassett, Forest Whitaker et Andy Serkis.

Le film est maintenant disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

Source: ScreenRant