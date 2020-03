Winston Duke révèle ses espoirs de M’Baku pour «Black Panther 2»

La star de Black Panther Winston Duke a révélé les espoirs qu’il avait pour son personnage, M’Baku, dans le prochain film Marvel, Black Panther 2.

Winston Duke était peut-être la plus grande star de Black Panther. Voleur de spectacles dans toutes les scènes où il était, M’Baku de Winston Duke a d’abord joué un antagoniste apparent de T’Challa avant de devenir l’un de ses alliés. Il reprendra ensuite le rôle de Avengers: Infinity War et Avengers: Fin de partie et devrait actuellement reprendre le rôle pour la suite du film.

Lors d’une récente interview avec Entertainment Weekly, on a demandé à Winston Duke ce qu’il savait et ce qu’il pourrait discuter de son personnage dans la suite. Il s’avère que Winston Duke en sait autant que nous:

Pas un aperçu. On attend juste de voir où ça va. Je n’ai rien vu, je n’ai rien entendu, on ne m’a rien dit. J’espère juste qu’ils vont investir dans M’Baku et raconter une histoire vraiment audacieuse.

Voici le synopsis de Black Panther:

“Black Panther” de Marvel Studios suit T’Challa qui, après la mort de son père, le roi de Wakanda, rentre chez lui dans la nation africaine isolée et technologiquement avancée pour succéder au trône et prendre la place qui lui revient en tant que roi. Mais quand un vieil ennemi puissant réapparaît, le courage de T’Challa en tant que roi – et Black Panther – est mis à l’épreuve lorsqu’il est entraîné dans un conflit redoutable qui met en danger le sort de Wakanda et du monde entier. Face à la trahison et au danger, le jeune roi doit rallier ses alliés et libérer toute la puissance de Black Panther pour vaincre ses ennemis et assurer la sécurité de son peuple et de son mode de vie.

Réalisé par Ryan Coogler à partir d’un script qu’il a co-écrit avec Joe Robert Cole, Black Panther stars Chadwick Boseman, Michael B.Jordan, Lupita Nyong’o, Danai Gurira, Martin Freeman, Daniel Kaluuya, Letitia Wright, Winston Duke, Sterling K. Brown, Florence Kasumba, John Kani, avec Angela Bassett, Forest Whitaker et Andy Serkis.

Black Panther est désormais disponible sur Digital HD, 4K Ultra HD, Blu-Ray et DVD.

