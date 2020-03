Winston Duke veut que ‘Black Panther 2’ ait un méchant inattendu

Avec Black Panther 2 sur le calendrier de Marvel Cinematic Universe (MCU) d’ici 2022, la spéculation continue de sévir sur qui devrait être le méchant. Certains ont suggéré que ce serait plus difficile étant donné que le méchant précédent (N’Jadaka ou Erik «Killmonger» Stevens) est décédé dans le premier film.

Ce serait un énorme bond en avant de battre Michael B. Jordan en tant que Killmonger. La co-star Winston Duke, qui a joué M’Baku, a récemment déclaré qu’il voulait voir un méchant de loin. Beaucoup de gens ont nommé des candidats, mais Duke a ses propres idées.

Il fait référence à son propre personnage, bien sûr. M’Baku ferait-il vraiment un bon méchant la prochaine fois? S’il passait par l’édition de bande dessinée du personnage, il deviendrait un super-vilain au nième degré.

Qu’est-ce que Winston Duke a dit à propos de rejouer M’Baku?

Dans une interview pour ., Duke a récemment parlé de son personnage de M’Baku qui avait déjà verrouillé les cornes avec T’Challa de Chadwick Boseman dans le premier film. En tant que chef de la tribu Jabari, M’Baku semblait osciller entre être un méchant et un allié de T’Challa. Alors que M’Baku a combattu avec T’Challa, ils se sont également battus dans une scène charnière de Black Panther.

En fin de compte, c’était la lutte pour le pouvoir. Duke a expliqué M’Baku en termes plus complexes. Il a noté: «M’Baku est un héros, mais il a tellement de choses à faire. Je pense que ce qui fait un très grand méchant, c’est qu’il a le pouvoir de voir les choses à sa façon et qu’il peut définir sa propre situation. »

Une partie de cet argument s’étend à Thanos en ayant une certaine validité entourant ses actions parce qu’il pensait que ce qu’il ferait mènerait à un bien plus grand. M’Baku tombe un peu dans cette matière grise d’être à la fois bon et mauvais.

En raison de la rupture qui a eu lieu dans Infinity War, M’Baku pourrait devenir plus néfaste que bon en raison d’une circonstance particulière. Encore une fois, Marvel peut tenir un miroir de notre propre réalité où les mouvements de pouvoir provoquent des guerres civiles internes.

L’écart quinquennal de la prise de pouvoir de M’Baku pourrait devenir un problème

Winston Duke | Jeff Spicer / . pour Universal

Revenons tous en arrière et rappelons-nous que T’Challa est décédé pendant le cliché et a été ramené à la vie lorsque Tony Stark a ravivé ceux qui sont morts. Cinq années se sont écoulées entre-temps, tout en rappelant que M’Baku a survécu pendant cette période.

De plus, étant donné que Wakanda est désormais plus accessible aux étrangers, est-il possible que M’Baku ait pris une certaine forme de leadership dans le pays? C’est peut-être le schéma que Ryan Coogler a en tête pour la suite, même s’il semble que Winston Duke ne le sait pas.

Le fait de dire que son M’Baku ferait le méchant parfait est peut-être un moyen de promouvoir l’idée avant que l’équipe créative ne parte avec quelqu’un d’autre. Il n’y a vraiment pas de méchant potentiel plus parfait, surtout si T’Challa revient à Wakanda en espérant être le nouveau leader.

Une bataille interne pour savoir qui deviendrait le véritable dirigeant de Wakanda serait presque parallèle à Falcon et au soldat d’hiver où Sam Wilson doit regagner le titre de Captain America de John Walker.

Les scénaristes écouteront-ils vraiment la suggestion de Winston Duke?

Certains analystes des médias ont déjà suggéré que le véritable méchant de Black Panther 2 serait Namor the Sub-Mariner. Certains indices ont même été lancés à propos de ce personnage, notamment des références MCU antérieures à Atlantis.

Dans ce scénario, cela pourrait signifier qu’Atlantis combat Wakanda, un autre exemple de guerre civile. L’idée que M’Baku et T’Challa se battent pour gouverner Wakanda serait cependant beaucoup plus intéressante en tant qu’étude sociologique.

Avec les thèmes des conflits internes en cours dans le MCU, explorer les guerres internes dans les factions où il devrait y avoir la paix tient simplement un autre miroir de nos propres réalités américaines.