Wiz Khalifa et sa maman s’affrontent dans le défi Kush Up

La maman de Wiz Khalifa fume avec son fils sur Instagram Live.



Le défi Kush Up a commencé il y a quelques semaines, mais il semble qu’il soit toujours aussi fort à ce jour. Gillie Da King a initialement lancé le défi avant d’appeler Wiz Khalifa, Snoop Dogg, Lil Durk, G Herbo et bien d’autres. Wiz et Snoop Dogg ont relevé le défi avec facilité, le premier utilisant ce temps de quarantaine pour mettre les autres fumeurs au défi de retirer 10 coups sûrs d’un spliff sans laisser sortir de fumée.

Le gène fumeur est clairement présent dans la famille de Wiz Khalifa. Il a frappé Instagram Live avec sa mère comme ils l’ont fait ensemble avec 10 défis. Avec un sourire qui se faisait entendre, Wiz Khalifa se vantait fièrement que sa mère était capable de relever le défi. “N *** a, ma maman a fait cette merde,” dit-il.

“A tous les rappeurs du cul punk avec vos poumons du cul punk – apportez-les! Parce que ma maman l’a fait”, a-t-il déclaré.

Il y a eu quelques rappeurs qui n’ont pas pu suivre Wiz ou Gillie, d’ailleurs. G Herbo a prouvé que ses poumons n’étaient pas en mesure de relever le défi. Russ, lui aussi, a admis qu’il avait failli mourir en essayant de suivre.

Dans des nouvelles connexes, Wiz Khalifa a récemment fait équipe avec Tyga pour leur nouveau single, “Contact” pour lequel ils ont récemment publié un clip. Assurez-vous de vérifier cela.

