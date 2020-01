Wiz Khalifa lance une nouvelle chanson et vidéo «Real Rappers Rap»

Wiz Khalifa nous a prévenus plus tôt cette semaine qu’il avait de la nouvelle musique en route et hélas la voici. Suite à son assaut de nouvelles sorties à l’automne, le T.G.O.D. Le général décide de revenir sur les lieux aujourd’hui et de partager sa première chanson de 2020 intitulée «Real Rappers Rap», qui est accompagnée d’une nouvelle vidéo.

Au cours de certaines productions échantillonnées, Wiz ralentit les choses ici et livre un album flou et infusé de mauvaises herbes, s’adressant à son auteur et rappant d’être un pionnier et de mettre des rappeurs dans le jeu. “Coulé dans mon siège, rouler avec des niggas sauvages / Puttin”, nous sommes ceux dont vous avez obtenu votre style “, rap Wiz. Présentant ses prouesses lyriques et ses différents flux, Wiz nous rappelle pourquoi il a été capable de soutenir une course aussi dominante au cours de la dernière décennie. Les vrais rappeurs rappent, et Wiz fait exactement cela.

Réalisé par Ace of LA, consultez la nouvelle version vidéo (ci-dessous) et dites-nous ce que vous en pensez. Je vous suggère cependant d’en rouler un en premier.

Paroles de Quotable:

Flottant dans la rue, aucun flic sur la scène

Tout le monde se relaxe dans la paix, tout le monde obtient sa pièce

Chaque père embrasse son bébé avant de s’endormir

Personne ne se soucie de sa merde chère ou de son bon marché

