Wiz Khalifa partage la vidéo “Section Smokin ‘”

Wiz Khalifa livre un nouveau clip.



Wiz Khalifa a atterri avec un nouveau clip officiel pour sa coupe “Smokin ‘Section”.

La piste est une vedette à l’origine trouvée dans le plus récent EP de It’s Only Weed Bro de Wiz. La coupe elle-même est produite par DJ Premier comme toile de fond du morceau “The 6th Sense” de Common tandis que LewisYouNasty s’occupe de la création de la vidéo. Le produit fini trouve Wiz personnifiant les vibrations définies par la piste alors qu’il rebondit autour des lieux tout en en allumant un. Il capture l’essence du projet à sept pistes qui a surpris les fans, faisant suite à Fly Times de 2019, vol. 1: The Good Fly Young.

Profitez de “Smokin ‘Section” en haut.

