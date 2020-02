Wiz Khalifa sort la mixtape de ‘It’s Only Weed Bro’

Réveillez-vous et faites cuire.

Wiz Khalifa lance sa nouvelle mixtape It’s Only Weed Bro en cadeau aux fans. L’ensemble des fumeurs démarre avec “Ain’t Shit Changed” et comprend sept articulations émouvantes pour fumer. Le patron de Taylor Gang garde “GANGSTA” sur “Vanity Fair”, tout en réfléchissant à s’asseoir à côté de JAY-Z et Nas au Gala pré-Grammy de Clive Davis sur “Use Your Manners”. Les coupes kush continuent avec “Mark’s Basement” et “Smokin ‘Section”, se terminant par “Easy Access”.

Wiz a également collaboré avec Lil Yachty, Ty Dolla $ ign et Sueco the Child sur «Speed ​​Me Up» pour la bande originale de Sonic the Hedgehog. Hier soir, ils ont interprété leur chanson sur “Jimmy Kimmel Live!”

Le mois dernier, Wiz a rendu hommage à Kobe Bryant avec une performance spéciale de «See You Again» mettant en vedette Charlie Puth lors du mémorial des Lakers au Staples Center.

Roll up avec Khalifa.

