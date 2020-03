Wiz Khalifa, Tyga et Joyner Lucas maintiennent notre playlist “Fire Emoji”

Wiz Khalifa, Tyga, Joyner Lucas et sont parmi les derniers ajouts à notre playlist hebdomadaire “Fire Emoji” mise à jour sur Spotify, pleine des titres les plus chauds d’aujourd’hui.



Les derniers ajouts à notre playlist brûlante “Fire Emoji” sur Spotify incluent une nouvelle collaboration de Wiz Khalifa et Tyga, deux coupures de Joyner Lucas fraîchement abandonné, le TDAH, et bien plus encore. Alors que vous passez tous vos jours à errer sans but dans la maison pour essayer de trouver quelque chose qui vous occupe, pourquoi ne pas consulter notre liste de lecture “Fire Emoji”, mise à jour chaque semaine avec les titres les plus chauds en ce moment? Malgré la pandémie mondiale obligeant tout le monde à rester à l’intérieur, beaucoup de vos artistes préférés continuent de fournir de la chaleur. Bien que la plupart de cette nouvelle musique ait probablement été enregistrée avant l’escalade du coronavirus, il est probable que certaines pistes ont été concoctées dans le but de divertir les fans pendant cette période stressante et déroutante. Qu’il s’agisse d’un remix de “Heartless” de The Weeknd avec Lil Uzi Vert de l’édition de luxe d’After Hours, ou de la très attendue “Turks” collab avec Nav, Gunna et Travis Scott, nous avons ce qu’il vous faut avec notre sélection spéciale collection de la musique la plus dopée là-bas.

En tête avec deux articulations de son premier album tant attendu, ADHD, est Joyner Lucas avec “Will” et “The War” avec Young Thug. Parmi le reste de nos nouveaux ajouts, l’effort conjoint de Wiz Khalifa et Tyga, «Contact», qui a chuté plus tôt cette semaine, suivi de quelques visuels d’accompagnement. Childish Gambino a également fait notre liste avec une piste de son projet énigmatique, 3.15.20, intitulé “Algorhythm”. Tory Lanez est sorti avec son dernier single, “Do The Most”, tout comme Mick Jenkins avec “Snakes” avec Kojey Radical. Trouble et Quavo se sont associés pour leur banger, “Popped”, et qui pourrait oublier Murda Beatz et YNW Melly unissant leurs forces à Lil Turk pour livrer “Banana Split”. Avec des gouttes de Run The Jewels, Schoolboy Q et plus, consultez notre liste de lecture “Fire Emoji” mise à jour et n’oubliez pas de suivre nos autres listes de lecture spécialement conçues.

