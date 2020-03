‘Wonder Woman 1984’ de Gal Gadot sera-t-il retardé ensuite?

Avec Black Widow et d’autres versions majeures sortant du chemin des coronavirus, la date de sortie de juin pour Wonder Woman 1984 de Gal Gadot pourrait-elle être la prochaine?

Au cours de la dernière semaine, chaque jour a présenté une sorte de grande nouvelle concernant l’impact du coronavirus sur l’industrie du divertissement. Les studios de cinéma continuent de supprimer des films du calendrier de sortie 2020. Jusqu’à présent, deux films de bandes dessinées dans The New Mutants et Black Widow ont été retirés. Bien que Warner Bros. ait arrêté la production de The Batman, The Matrix 4 et d’autres projets, le studio n’a pas encore supprimé de date de sortie. L’une des plus grandes sorties de Warner Bros. cette année est la très attendue Wonder Woman 1984 de Gal Gadot.

Nous avons eu notre premier aperçu du prochain film solo de Wonder Woman de Gal Gadot en décembre avec une date de sortie d’été à l’esprit. Wonder Woman 1984 a déjà souffert de deux poussées de date de sortie, passant de décembre 2019 à novembre 2019 et se terminant le plus récemment en juin 2020, mais la situation semble maintenant devoir faire face à une autre. La réalisatrice Patty Jenkins a déclaré que Wonder Woman 1984 avait terminé avec quelques affiches de la campagne de marketing du film qui avaient fait surface ces derniers jours.

Cependant, de la façon dont les choses se présentent, les salles de cinéma pourraient ne pas être ouvertes avant la fin de l’été ou au début de l’automne, ce qui serait après la date de sortie de Wonder Woman 1984. Il ne serait pas surprenant que Warner Bros. annonce des retards de date de sortie dans les prochains jours pour Wonder Woman 1984 et Christopher Nolan’s Tent. Si le film est retardé, Wonder Woman 1984 de Gal Gadot pourrait se retrouver à nouveau dans une date de sortie à l’automne.

Pensez-vous que le film sera retardé? Si oui, où pensez-vous que sa nouvelle date de sortie sera? N’hésitez pas à partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous!

Tous les détails sur l’intrigue sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 est actuellement prévue pour le 5 juin 2020. Restez à l’écoute de Heroic Hollywood pour toutes les dernières nouvelles concernant les films touchés par le coronavirus.