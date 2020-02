Wonder Woman 1984 envahit un spot publicitaire de Big Game Tide

Nous pensions que nous n’allions pas voir de super-héros DC en direct pendant le grand match. Warner Bros., tous les ragots ont dit, n’allaient pas acheter de temps. Il s’est avéré qu’ils n’avaient pas à le faire – ils ont Wonder Woman 1984 dans une publicité Tide à la place.

Tide avait un bâillon qui partait d’un endroit précédent, dans lequel Charlie Day repense au concept de faire sa lessive plus tard.

Les spots suivants ont vu Day diffuser une publicité Bud Light mettant en vedette le chevalier de l’année dernière. Jeu des trônes crossover…

… Et enfin dans un clip de Wonder Woman 1984. Ceux d’entre nous au panel Warner Bros. de Comic-Con 2018 ont pu voir une version plus longue de ce clip, dans lequel Diana casse des voleurs et sauve un petit enfant dans un centre commercial. Elle n’est pas d’humeur à faire face à des vêtements sales, ou à l’humoriste qui les manie.

Mais nous sommes vraiment d’humeur à voir plus de Wonder Woman maintenant.

Wonder Woman 1984 ramène le héros amazonien dans le monde de l’ère Reagan. Kristen Wiig incarne la méchante classique Cheetah, tandis que Pedro Pascal du Mandalorian ressemble de plus en plus au vrai grand méchant en jouant à Maxwell Lord. Pendant ce temps, Steve Trevor de Chris Pine est de retour en quelque sorte, n’ayant pas vieilli depuis sa mort apparente dans la Première Guerre mondiale. Patty Jenkins revient derrière la caméra en tant que réalisatrice. Comment cela s’inscrit dans la continuité DCEU existante, dans laquelle Wonder Woman a disparu pendant des décennies, ou même si c’est le cas, reste inconnue.

