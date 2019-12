'Wonder Woman 1984' et 'Black Widow' sont les films les plus attendus en 2020

Un nouveau sondage a révélé que Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins et Black Widow de Cate Shortland sont les films les plus attendus de 2020.

Il semble que les fans soient très heureux de voir Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins et Black Widow de Cate Shortland en 2020 selon un nouveau sondage de Fandango. Le service de billetterie a interrogé 2000 utilisateurs au cours de la dernière semaine de décembre sur les films en 2020 qu'ils sont les plus excités à regarder. Il est rafraîchissant de voir que les quatre premières places ont toutes été occupées par des films réalisés par des femmes, avec Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins et Black Widow de Cate Shortland, respectivement première et deuxième. Le correspondant de Fandango, Nikki Novak, a évoqué l'impressionnante liste dans un communiqué.

«À l'aube de la prochaine décennie, les nouvelles offres cinématographiques semblent prometteuses, avec des histoires inspirantes et de nouvelles définitions du mot« héros ». Les fans en quête d’aventure ne peuvent pas attendre les premiers rôles de «Wonder Woman 1984», «Black Widow» et «Mulan» – tous des films réalisés par des femmes – pour commander le grand écran. Et avec des plats revigorants et frais comme «In the Heights» de Lin-Manuel Miranda, «Eternals» de Marvel et «Soul» de Pixar, le box-office 2020 offrira une corne d'abondance de surprises de bienvenue.

En troisième et quatrième place, Marvel’s Eternals réalisé par Chloe Zhao et Niki Caro’s Mulan. Étant donné le succès monumental du premier film Wonder Woman aux côtés des nombreuses années que les fans ont attendu pour un film solo de Black Widow, il ne devrait pas vraiment être surprenant qu'ils soient en tête de liste. No Time To Die, A Quiet Place 2 et Birds of Prey figuraient également sur la liste des films les plus attendus de 2020 de Fandango. Nikki la liste complète ci-dessous.

Wonder Woman 1984

Veuve noire

Marvel’s Eternals

Mulan

Pas le temps de mourir

Un endroit calme 2

Oiseaux de proie

Dans les hauteurs

Pixar’s Soul

Rapide et furieux 9

Êtes-vous plus excité de voir Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins ou Black Widow de Cate Shortland? Ou y a-t-il un autre film 2020 que vous êtes plus excité de voir? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

Wonder Woman 1984 est produit par Charles Roven, Deborah Snyder, Zack Snyder, Patty Jenkins, Stephen Jones et Gal Gadot. Rebecca Roven Oakley, Richard Suckle, Wesley Coller, Geoff Johns et Walter Hamada sont producteurs exécutifs.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d'un script qu'elle a co-écrit avec David Callaham et d'un traitement qu'elle a développé avec Geoff Johns, Wonder Woman 1984 stars Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wigg, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson et Robin Wright

Wonder Woman 1984 devrait sortir en salles le 4 juin 2020. Restez à l'écoute pour les dernières nouvelles sur Wonder Woman de Gal Gatot et l'avenir de l'univers étendu DC!

Source: Fandango (via The Wrap)

De nouvelles photos des «Titans» montrent Aqualad et l'équipe originale

DC Universe a publié huit nouvelles images du quatrième épisode à venir de la deuxième saison des Titans intitulé "Aqualad".

"Aqualad" explorera la dynamique entre Dick Grayson / Robin (Brenton Thwaites), Donna Troy / Wonder Girl (Conor Leslie), Hank Hall / Hawk (Alan Ritchson), Dawn Granger / Dove (Minka Kelly) et Garth / Aqualad (Drew Van Acker) et comment quatre ans auparavant, leur dynamique familiale unie s'est développée uniquement pour que leurs sentiments personnels saignent davantage dans leur travail pour être exacerbés par l'arrivée d'un nouveau méchant.

Ces nouvelles images donnent aux fans un nouveau regard sur Drew Van Acker en tant qu'Aqualad ainsi que quelques nouveaux regards sur l'équipe originale réunie pour l'action. En particulier, nous obtenons notre meilleur aperçu de la façon dont la combinaison Aqualad se traduit à l'écran sous forme d'action en direct.

Vous pouvez consulter le reste de la galerie pour "Aqualad" en cliquant sur "Suivant".

Voici le synopsis officiel de la saison deux:

Dans la saison 2, à la suite de leur rencontre avec Trigon, Dick réforme les Titans. Sous sa supervision dans leur nouvelle maison à Titans Tower, Rachel, Gar et Jason Todd s'entraînent ensemble pour affiner leurs capacités de héros et travailler ensemble en équipe. Ils sont rejoints par Hank Hall et Dawn Granger alias Hawk et Dove et Donna Troy alias Wonder Girl. Bien que ces Titans originaux tentent de passer à une vie normale, lorsque de vieux ennemis refont surface, tout le monde doit se rassembler pour s'occuper des affaires inachevées. Et alors que cette famille d'anciens et de nouveaux Titans – y compris Conner Kent et Rose Wilson – apprend à coexister, l'arrivée de Deathstroke met en lumière les péchés des anciens Titans qui menacent de déchirer à nouveau cette nouvelle famille Titans.

La série met en vedette Brenton Thwaites dans le rôle de Robin / Nightwing, Anna Diop dans Starfire, Teagan Croft dans Raven et Ryan Potter dans Beast Boy. Les nouveaux venus pour sa deuxième sortie incluent Joshua Orpin et Esai Morales jouant Superboy et Deathstroke, respectivement, tandis que Chella Man et Chelsea Zhang ont également rejoint le casting en tant qu'enfants de Deathstroke Jericho et Ravager. Natalie Gumede a signé pour jouer Mercy Graves et la star de Game of Thrones Iain Glen est à bord en tant que Bruce Wayne.

La deuxième saison des Titans est maintenant diffusée sur DC Universe.

Source: Univers DC