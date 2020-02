Wonder Woman 1984 montre la transformation finale Cheetah

Si nous étions très impatients de voir quelque chose dans Wonder Woman 1984, c’était la transformation finale de Cheetah (Kristen Wiig), l’un des méchants que Diana Prince (Gal Gadot) affrontera très bientôt lorsque le film arrivera enfin en salles. Alors que nous avions déjà eu quelques aperçus de Wiig en tant que Barbara Minerva dans Wonder Woman 1984, nous venons de recevoir une nouvelle image qui enfin, cela montrerait l’aspect emblématique des bandes dessinées que Cheetah aurait, et il faut le dire, il est assez attaché à son design original.

Nous vous recommandons également: Filtrez le casque que Diana portera dans Wonder Woman 1984

Selon Comicbook, le nouvel art de Cheetah dans Wonder Woman 1984 correspondrait à la commercialisation promotionnelle du film, à partir d’une série de cahiers illustrés disponibles uniquement au Brésil. L’image a circulé dans les réseaux sociaux et, si elle s’avère être le véritable aspect de Barbara Minerva que nous verrons dans le film, Nous pouvons dire qu’il serait très inspiré par la version originale de la bande dessinée avec une peau de félin et des yeux de chat féroces.

Voici l’image:

Wonder Woman 1984 Il sera présenté le 5 juin. Se déroulant dans les années 80, Diana doit également affronter Maxwell Lord (Pedro Pascal). Aussi, qu’il rencontrera en quelque sorte Steve Trevor (Chris Pine). Le film est réalisé par Patty Jenkins.

.