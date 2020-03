Wonder Woman 1984 Motion Poster Gets Golden and Trippy / Film

Alors que certains des plus gros blockbusters du printemps courent pour les collines face à la propagation du coronavirus aux États-Unis, il semble que Warner Bros Pictures et DC Comics aient toujours l’intention de sortir. Wonder Woman 1984 cet été. Dans ce qui ressemble à une démonstration de confiance en été à succès, le studio vient de publier une nouvelle affiche de motion Wonder Woman 1984 avec Gal Gadot parée de sa nouvelle armure Golden Eagle alors que des couleurs vibrantes trippantes tourbillonnent autour d’elle.

Wonder Woman 1984 Motion Poster

Rendez-vous en 84! # WW84 pic.twitter.com/SZJcdw519A

– Wonder Woman (@WonderWomanFilm) 13 mars 2020

Pour ceux qui ne connaissent pas, cette nouvelle armure Golden Eagle ne fait pas que Gal Gadot ressemble à une reine badass. Il est mis en évidence en temps de guerre. En fait, dans les bandes dessinées, Wonder Woman se bat avec Superman et utilise l’armure pour aider à affronter l’homme d’acier. Nous ne savons pas encore ce qui l’oblige à le sortir dans Wonder Woman 1984, mais nous avons hâte de voir ce que la suite de DC Comics apportera cet été.

Chris Pine revient également pour Wonder Woman 1984, et le film apporte également Kristen Wiig et Pedro Pascal comme les méchants Cheetah et Maxwell Lord. Patty Jenkins réalise à nouveau à partir d’un script qu’elle a co-écrit avec Geoff Johns et David Callaham.

Voici le synopsis de Wonder Woman 1984:

Avance rapide dans les années 1980 alors que la prochaine aventure sur grand écran de Wonder Woman la trouve face à un tout nouvel ennemi: The Cheetah. Comme annoncé précédemment, le film met également en vedette Kristen Wiig dans le rôle du Super-Vilain The Cheetah, ainsi que Pedro Pascal. Chris Pine revient également sous le nom de Steve Trevor.

Wonder Woman 1984 sort en salles 5 juin 2020.

