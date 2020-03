“Wonder Woman 1984” obtient une nouvelle affiche psychédélique

Gal Godot a l’air badass dans la nouvelle armure Golden Eagle dans cette nouvelle affiche psychédélique pour “Wonder Woman 1984.”



En cas de doute, définissez-le dans les années 80 – tels ont été les conseils des esprits derrière Wonder Woman 1984, la prochaine suite du succès à succès de Gal Gadot en 2017. Naturellement, la décennie emblématique a souvent été commémorée comme une ère de couleurs psychédéliques et de disques de dancefloor imprégnés de synthés, d’histoires cinématographiques sur la maturité et de déclarations de mode douteuses mais attachantes. Attendez-vous à ce que de nombreux tropes emblématiques soient exposés une fois que Wonder Woman sera de retour le 5 juin, sauf tout retard potentiel lié au coronavirus.

Frazer Harrison / .

En attendant, WB a déposé une nouvelle affiche, qui révèle à son tour l’armure Golden Eagle du héros titulaire. Des trucs lourds, et il ne serait pas surprenant de voir des enjeux majeurs dans le prochain film – on ne se contente pas de mettre un tel ensemble d’armure pour un misérable morceau. Quelque chose de bien plus dangereux se prépare, et il ne serait pas surprenant de voir Wonder Woman faire face à son plus gros défi jusqu’à présent.

Sans oublier, la plus grande menace de tous: l’inévitable inclusion du hit de Devo en 1980 “Whip It”, qui est presque garanti un placement effronté lors d’un montage ou d’un autre. Petit obstacle à part, nous sommes toujours impatients de voir le prochain film de Patty Jenkins en action quand il sortira en salles cet été. Découvrez la nouvelle affiche ci-dessous.

