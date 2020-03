‘Wonder Woman 1984’ retarde sa sortie en raison d’un coronavirus

En temps de crise, c’est quand nous nous tournons le plus vers des histoires de super-héros fictifs ou des personnes aux capacités surhumaines qui sauvent le monde. Nous traversons actuellement des temps extrêmement compliqués en ce qui concerne la propagation de Covid-10 ou coronavirus. Et c’est maintenant que l’on pense à des personnages comme Wonder Woman …

Mais justement, C’est cette héroïne du monde DC dont nous aurons besoin, car Warner Bros.a décidé de retarder la première de l’épisode Wonder Woman 1984, le deuxième de la franchise avec Gal Gadot et réalisé par Patty Jenkins. Comme nous nous en souvenons, Wonder Woman 1984 Il devait être présenté le 5 juin.

En raison de la pandémie, la date sera maintenant reportée au 14 août 2020. “Nous espérons que le monde sera dans un endroit plus sain et plus sûr d’ici là.”a déclaré Toby Emmerich, directeur de Warner Bros. Pictures. D’autres films qui ont subi le même sort sont In the Heights, Scoob et Malignant. Mais contrairement à Wonder Woman, ceux-ci n’ont toujours pas de date de sortie définie.

Des films importants tels que Wonder Woman 1984 ont également retardé leurs dates de sortie Black Widow, Mulan, No Time to Die, A Quiet Place Part II, entre autres. En effet, dans plusieurs pays, l’une des mesures est de fermer les espaces publics ou de rassembler les gens dans des espaces fermés tels que les théâtres, les discothèques, les magasins d’alimentation (ici, c’est seulement pour aller) et, bien sûr, les cinémas.

Certains utilisateurs ont demandé que Black Widow, par exemple, soit publié sur Disney + dans le cadre du contenu de la plateforme de streaming. Mais Marvel Studios et Disney ont décidé de simplement changer la date. Réalisateurs de Warner, Ils assurent que Wonder Woman 1984 est un film à voir sur grand écran, et c’est pourquoi sa première a bougé de quelques mois.

De nombreux films majeurs, comme Wonder Woman 1984, n’ont pas encore annoncé de changement de date. Oui, certains seront diffusés jusqu’à la fin de 2020, mais ils devront peut-être passer par leurs premières. afin que toutes ces cassettes soient visibles avant la fin de l’année. Et nous pensons à de grands titres comme Tenet de Christopher Nolan ou Dune de Denis Villeneuve. Nous devrons attendre les nouvelles des autres sorties.