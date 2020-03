“Wonder Woman 1984” sortira en salles et non en streaming

Les mesures préventives que plusieurs pays appliquent pour contenir les coronavirus Ils ont frappé durement l’industrie cinématographique. Et l’une des rumeurs qui tournaient autour de cela était que “Wonder Woman 1984” pourrait être publié directement en streaming (profitant du fait que la plupart des gens sont à la maison), sautant sa projection sur grand écran.

Mais tout indique que, pour le moment, prévoit de créer la nouvelle apparition de Wonder Woman joué par Gal Gadot comme prévu. C’est, Warner Bros a confirmé à IndieWire que la première du nouveau film DC aura lieu dans les salles le 5 juin, exclure afin que nous puissions le voir avant dans les services de streaming.

Le mauvais pour DC (et pour toutes les sociétés de production qui prévoyaient des sorties pour l’été en général), est que les mesures restrictives générées par la propagation du coronavirus ne permettent pas une promotion adéquate des bandes. On suppose que «Wonder Woman 1984» Cela représenterait le début de la première saison estivale, et si Warner Bros ne change pas cela dans les prochains jours ou semaines, ce sera le cas.

Il convient de rappeler que DC a récemment annoncé qu’il présenterait la première de l’un de ses films en streaming, mais il est déjà sorti en salles. Nous parlons bien sûr des oiseaux de proie, avec Margot Robbie dans le rôle de Harley Quinn, qui ne s’est pas aussi bien déroulé que prévu au box-office.

La première bande-annonce du film réalisé par Patty Jenkins n’est sortie qu’en décembre dernier et parmi les faits saillants a été de voir Gal Gadot en action portant le costume d’or de l’héroïne (qui avait déjà été présenté mais nous ne l’avions pas vu en mouvement) ainsi que le premier aperçu de Barbara Minerva, l’alter ego de Cheetah, méchant de ce nouvel épisode réalisé par Kristen Wiig.

Comme son nom l’indique, ‘Wonder Woman 1984’ se déroulera au milieu des années 80, au milieu de la guerre froide.