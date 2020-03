Wonder Woman apprend le prix de Perfect World

Superman: Clip Red Son: Wonder Woman apprend le prix du monde parfait

Warner Bros a lancé un nouveau clip de Superman: Red Son, la prochaine adaptation de l’histoire de DC Comics Elseworlds, dans laquelle l’homme d’acier doit rappeler à Wonder Woman qu’un monde parfait a un prix. Le clip peut être visionné dans le lecteur ci-dessous! Le film est maintenant disponible en Digital HD et Blu-ray / 4K. Cliquez ici pour le commander maintenant sur Digital HD!

EN RELATION: Nouveau clip de Superman: Red Son avec un Batman russe

Basé sur le célèbre DC Elseworlds conte de 2003, Superman: Red Son se déroule dans une réalité alternative où le vaisseau spatial portant le dernier survivant du crash de Krypton atterrit non pas dans le Kansas rural, mais dans la Russie stalinienne. Cette Terre de l’ère de la guerre froide peut-elle survivre à l’arrivée d’un surhomme soviétique?

L’acteur nominé aux Golden Globe Jason Isaacs (Harry Potter la franchise, Star Trek: découverte, DC Universe Movies series) mène une distribution stellaire en tant que voix de l’autre soviétique face à Superman. Rejoindre Isaacs est Diedrich Bader (Femme au foyer américaine) comme Lex Luthor, Amy Acker (ange) comme Lois Lane, Vanessa Marshall (Jeune justice) en tant que Wonder Woman, Phil Morris (Patrouille du destin) en tant que James Olsen, lauréat d’un Academy Award Paul Williams (Goliath) comme Brainiac, Roger Craig Smith (Batman Ninja) comme Batman, Sasha Roiz (Grimm) en tant que Hal Jordan, Phil LaMarr (Futurama) comme John Stewart, Jim Meskimen (Parcs et loisirs) comme John F. Kennedy, Travis Willingham (Batman: Bad Blood) en tant que Superior Man, William Salyers (Batman: le retour des croisés capés) comme Joseph Staline et Winter Ave Zoli (Fils de l’anarchie) comme Svetlana.

CONNEXES: Superman: détails et bande-annonce Blu-ray de Red Son

Superman: Red Son est produit et réalisé par Sam Liu (Le règne des surhommes) extrait d’un scénario de J.M. DeMatteis (Batman: Bad Blood, Constantine: Cité des démons). Jim Krieg (Batman: Gotham par Gaslight) est coproducteur. Amy McKenna (La mort de Superman) est producteur. Les producteurs exécutifs sont Sam Register et Bruce Timm (Batman: la série animée), et le film devrait sortir sur les plateformes numériques le 25 février et sur les tablettes physiques le 17 mars.

Nous participons au programme d’associations d’Amazon Services LLC, un programme de publicité d’affiliation conçu pour fournir un moyen de gagner des frais en établissant un lien vers Amazon.com et les sites affiliés.