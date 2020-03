Wonder Woman de Gal Gadot 1984 repoussée en raison d’une épidémie de coronavirus

Warner Bros. a repoussé de deux mois la date de sortie de Wonder Woman 1984 de Gal Gadot en raison de la pandémie de coronavirus.

La pandémie de coronavirus a contraint des entreprises, y compris des cinémas, à fermer, car les habitants du monde entier sont avisés ou doivent rester à l’intérieur afin de ralentir la propagation du virus. Par conséquent, plusieurs studios ont retardé la sortie de leurs projets respectifs de l’été 2020 au poteau de tente et maintenant la très attendue Wonder Woman 1984 de Gal Gadot est devenue la dernière à être reportée.

Auparavant prévu pour une sortie en salles le 5 juin 2020, Warner Bros. a maintenant choisi de repousser la date de sortie au 14 août 2020. Le président de Warner Bros. Motion Picture Group, Toby Emmerich, a fait la déclaration suivante sur la décision de reporter la sortie du film Gal Gadot:

«Lorsque nous avons éclairé la guerre mondiale en 1984, c’était avec la ferme intention d’être visionné sur grand écran et nous sommes ravis d’annoncer que Warner Bros. Pictures présentera le film au cinéma le 14 août. Nous espérons que le monde sera d’ici là dans un endroit plus sûr et plus sain. »

Tous les détails sur l’intrigue de Wonder Woman 1984 sont gardés secrets, mais le film suivrait le prince Diana de Gal Gadot alors qu’elle entre en conflit avec un formidable nouvel adversaire nommé Cheetah et l’homme d’affaires Maxwell Lord.

Réalisée par Patty Jenkins à partir d’un scénario qu’elle a co-écrit avec David Callaham et d’un traitement qu’elle a développé avec Geoff Johns, les stars de cinéma Gal Gadot, Chris Pine, Kristen Wiig, Pedro Pascal, Natasha Rothwell, Ravi Patel, Gabriella Wilde, Connie Nielson, et Robin Wright.

Wonder Woman 1984 sortira en salles le 14 août 2020.

Plus à venir…

Sebastian Peris

Cinéphile canadien, drogué politique, connaisseur de bandes dessinées et passionné de jeux de société.