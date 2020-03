Wonder Woman pourrait être diffusée en streaming en raison d’un coronavirus | Instagram

La société Warner Bros envisage la possibilité d’ouvrir un service de streaming la suite de “Wonder Woman” due au coronavirus et empêchant ainsi le report de la première.

La suite de “Wonder Woman 1984” Cependant, pour sa première, l’objectif est de libérer le jour prévu pour lui, la possibilité de le faire en streaming.

Ce plan, selon des sources proches de la société Warner Bros, sur le film avec Gal Gadot a pour but d’éviter les contagions possibles de la COVID-19.

Selon le médium “The Wrap” souligne que Tovy Emmerich, président de Warner Bros, est celui qui a envisagé l’idée de la première via le streaming depuis, comme Veuve noire Il ne veut pas qu’il soit reporté en raison du virus provenant du Moyen-Orient, car ce film a été très attendu par le public.

Cependant, tout cela semble être une simple rumeur puisque les producteurs exécutifs de la société et même Emmerich lui-même ont souligné que leur souhait est de vouloir “Wonder Woman” Je suis arrivé au cinéma.

“Notre intention est de le sortir en salles, c’est notre plan”, a déclaré le président de la distribution aux États-Unis et au Canada, Jeff Goldstein.

En outre, un autre point plus intéressant est que si un producteur souhaite que son film reçoive un prix et soit reconnu comme un succès au box-office il doit être diffusé de force dans les salles.

Rester à la maison est mon super pouvoir and et urs! S'il vous plaît tous1 prenez soin de vous, de vos proches et de nous tous. Le plus tôt nous resterons tous à la maison et nous empêcherons d'attraper ce virus très contagieux tôt nous pourrons retourner dans nos vies ❤ # WeAreAllOne

– Gal Gadot (@GalGadot)

16 mars 2020

Bien que le monde soit en quarantaine contre toute attente, ce film très attendu sera publié par les admirateurs de la comique et de la belle actrice, qui à son tour est également en quarantaine volontaire.

Comme il ne faisait rien à la maison, il sentait qu’il devait contribuer quelque chose au monde pour aider, comme beaucoup d’autres artistes, alors il a décidé de le faire.

