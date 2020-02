Wonder Woman tue des monstres et devient la déesse badass de l’apocalypse dans ‘Dead Earth’ [Review]

“J’étais un protecteur de cette Terre.”

“On dirait que tu as échoué.”

La nouvelle empreinte (Black Label) de DC est une création sur mesure pour les fans d’horreur, dédiée aux contes autonomes au format prestige qui permettent aux personnages emblématiques de devenir un peu plus sombres. Criminal Sanity, par exemple, adopte une approche “Hannibal” de NBC pour l’histoire de Harley Quinn et du Joker, avec Quinn comme profileur traquant un tueur en série avec un flair pour afficher ses victimes comme des œuvres d’art. C’est un conte à la terre qui existe dans le monde réel plutôt que dans le monde fantastique des bandes dessinées, mais cela ne signifie pas que les contes “Black Label” sont tous découpés dans ce même tissu.

Daniel Warren JohnsonLes quatre numéros Wonder Woman: Terre morte, qui a reçu jusqu’à présent un numéro avec un autre en cours de route ce mois-ci, existe dans un monde assez différent du nôtre; précisément, une friche post-apocalyptique ravagée par des monstres mutés. Diana se réveille dans ce monde après un sommeil de plusieurs siècles, et dans le premier numéro, elle trouve un nouvel espoir en tant que protectrice de la dernière ville restante – et des derniers humains restants – dans le monde.

Oui, Dead Earth, c’est une Wonder Woman grisonnante qui combat des monstres massifs, et vous n’avez qu’à lire quelques pages dans le numéro un pour voir Diana déchirer littéralement la gorge d’une créature à mains nues. La bande dessinée peut avoir lieu dans un paysage post-apocalyptique autrement terne, mais les éclats de couleur de Mike Spicer ajouter beaucoup de vie et d’excitation à ces scènes de bataille en particulier, dont il y a quelques grandes dans le premier numéro seulement.

Le premier combat susmentionné voit Wonder Woman sauver un groupe de survivants d’un monstre violet / bleu avec un gros ventre, de longs bras et deux gros crocs qui pendent au-dessus de sa bouche affamée, et l’arrivée du monstre inaugure une pop de néon soulignant que c’est plus tard également présent dans les autres batailles. L’esthétique visuelle est plus Rage 2 que Mad Max, avec des jaunes vifs, des bleus, des roses et des violets prêtant un style amusant à ce qui est finalement un conte sombre.

Avec seulement quatre problèmes au total, l’écrivain / artiste Daniel Warren Johnson ne perd clairement pas de temps ici, et la révélation du cadavre squelettique de Batman à la page treize nous fait savoir que Wonder Woman pourrait très bien être le seul membre restant de la Justice League vivante sur Terre. Et elle n’est vivante que parce qu’elle dort depuis des siècles, se réveillant dans un monde où personne qui reste n’est même au courant de l’existence antérieure de l’équipe. De plus, personne ne semble même savoir précisément pourquoi et comment le monde s’est même terminé.

L’une des œuvres d’art les plus frappantes du premier numéro voit Wonder Woman contempler le monde ravagé depuis un trou énorme sur le côté de la Batcave, avec le cadavre de Batman calé sur un canapé juste à gauche d’elle. Mais elle n’a pas le temps de pleurer. Elle n’a que le temps de sauver Man’s World. Le monde qu’elle a quitté la maison pour sauver en premier lieu. Après avoir dit au revoir à son vieil ami, elle retire la ceinture utilitaire emblématique de Batman de son squelette, s’habille dans une de ses anciennes tenues et jette une cape rouge pour faire bonne mesure. Une épée attachée à son dos, Wonder Woman est prête pour la bataille, décorée comme un hommage badass à son passé.

La moitié arrière du numéro un voit les survivants emmener Diana au camp New Hope, où elle rencontre un chef barbare et un vieil ennemi avec un nouveau look monstrueusement méchant. Sans trop gâcher, le problème se termine par une bataille épique et sanglante entre les humains et les monstres, et une dernière œuvre d’art incroyablement cool taquine où Wonder Woman se dirige dans le prochain numéro. Avec des cheveux sauvages et une chair endommagée par la bataille, notre dernier regard sur Wonder Woman montre clairement qu’elle est rapidement devenue la déesse du désert que vous attendez d’elle.

Intelligemment, Wonder Woman: Dead Earth a également quelques brèves histoires qui servent à brosser les lecteurs sur son passé, qui nous rappellent qu’elle était autrefois la protectrice de la Terre et se sent donc obligée de protéger, eh bien, le peu qui est maintenant la gauche. Ses pleins pouvoirs ont été épuisés – elle remarque qu’elle ne peut plus voler – et Diana se sent responsable d’avoir échoué à sauver la Terre en premier lieu, ajoutant une couche d’émotion à une histoire autrement amusante d’un super-héros combattant des monstres surnaturels. Elle a encore de l’espoir pour l’humanité alors même que l’humanité est au bord de l’anéantissement complet; un super-héros debout au milieu des décombres de notre monde.

Peut-elle sauver le monde avant qu’il ne s’éteigne complètement? J’ai hâte de la voir essayer.

Wonder Woman: Dead Earth – Book Two sortira le 19 février 2020.