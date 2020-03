WonderCon Anaheim retardé, Comic-Con toujours prévu

Les cosplayeurs du monde entier ont de mauvaises nouvelles à venir car Comic-Con International a annoncé que la convention WonderCon de cette année à Anaheim a été officiellement reportée au milieu des inquiétudes concernant le coronavirus mondial.

Dans le communiqué officiel publié sur le site de la convention, CCI déclare que cette décision intervient après que le ministère de la Santé publique de Californie a émis des recommandations à tout lieu important organisant des rassemblements et des événements avec plus de 250 personnes annulant ou reportant ces événements afin de «protéger la santé publique et ralentir le taux de transmission de COVID-19. ” Ils ont également fait le point sur la possibilité d’un événement encore plus important, Comic-Con International à San Diego.

“Nous continuons à travailler en étroite collaboration avec les responsables à San Diego et cette fois, aucune décision n’a été prise concernant le report du Comic-Con prévu pour cet été.», Indique le communiqué. “Nous exhortons tout le monde à suivre les recommandations formulées par les Centers for Disease Control and Prevention et vos autorités sanitaires locales.“

WonderCon devient le dernier d’une série d’événements à travers le monde à être frappé par les craintes du coronavirus, avec Disney + annulant leur événement de lancement européen, MGM poussant la dernière sortie de Daniel Craig James Bond Pas le temps de mourir retour à novembre à partir de sa version originale d’avril, Paramount tirant trois films de leurs calendriers, y compris le très attendu Un endroit calme Partie II, qui devait sortir en salles la semaine prochaine, et Universal repoussant F9: La saga rapide toute une année.

La semaine dernière a également vu l’annulation du festival de films basé au Texas, le favori SXSW, et de la grande convention du jeu vidéo E3 à Los Angeles, ainsi que l’arrêt de la production sur Disney +. Le faucon et le soldat de l’hiver série et le retard de Paramount Mission: Impossible 7 production, qui devaient tous deux commencer le tournage à l’étranger.