Wonho fête son anniversaire et les fans de Monsta X le célèbrent sur Twitter | INSTAGRAM

Bien que l’idole ne fasse plus partie de Monsta X, Monbebe montre toujours son soutien et son amour à Wonho et plus encore aujourd’hui, c’est une journée très spéciale pour lui et ses fans, car c’est son 27e anniversaire, alors ses fans l’ont félicité et créé une tendance de tant de messages qui ont été envoyés et ont profité de l’occasion pour se rappeler ce qui s’est passé dans le groupe.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

Le hashtag qui était à la mode était #HBDtoWONHO et #HopeToSeeYouWonDay, où Monbebe a montré son soutien et son amour, malgré la triste nouvelle que Wonho s’est séparée du groupe il y a quelques mois, mais cela fait toujours partie de ses souvenirs dans le bande et le cœur de leurs disciples.

Vous pourriez également être intéressé: le festival K-Pop annulé par un coronavirus à Los Angeles

Le fandom de Monsta X veut passer un bon moment en sa confiance et lui faire savoir qu’il ne se sent jamais seul, car le fandom de Monbebe chérit chacun des mots d’encouragement qu’il leur a autrefois dédié, ainsi que le fait qu’ils espèrent le revoir sur scène Un jour, la raison du deuxième hashtag.

Son abandon du groupe était dû au fait que Wonho était dans un scandale qui l’a forcé à sortir, on ne sait pas s’il deviendra soliste, mais Monbebe espère le revoir sur les scènes pour continuer à le soutenir, à l’aimer et à l’admirer.

Lire aussi: Suga a une blessure grave, l’ARMÉE s’inquiète et souhaite sa guérison sur Twitter

Lee Ho Seok, mieux connu sous son nom de scène Won Ho, est un chanteur, auteur-compositeur et danseur sud-coréen, ancien membre du groupe de k-pop Monsta X. Il a modélisé pour les marques Bigpai, Bubble Style, Pancoat, Litmus. Il était danseur de sauvegarde à l’agence DQ avec Shownu.

Il faisait partie du projet d’apprentissage “NuBoyz” avec Jooheon, Shownu et Gun, avec qui ils ont lancé des mixtapes et fait la promotion de différents événements. Il est entré dans Starship Entertainment en tant que stagiaire sous le nom de scène “Shino”. Quelque temps plus tard, il l’a changé en “Wonho” qui signifie “protecteur”.

Dans Monsta X, il a travaillé comme chanteur principal, danseur et visuel principal du groupe.

.